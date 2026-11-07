दिवाली पर धन लक्ष्मी पोटली क्यों बनाते हैं? जानें इसमें कौन-कौन सी चीजें रखना है जरूरी

Dhan Lakshmi Potli Samagri: जानें दिवाली पर धन लक्ष्मी पोटली में कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी, चांदी का सिक्का व धनिया रखने का पौराणिक व आध्यात्मिक महत्व।

दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के लिए खास माना जाता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन लोग घरों में दीपक जलाने के साथ धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। इन्हीं में से एक है धन लक्ष्मी पोटली बनाना। मान्यता है कि दिवाली के मौके पर लाल कपड़े में कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी और चांदी के सिक्के जैसी चीजें रखकर पोटली बनाने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की बरकत बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को धन लक्ष्मी पोटली में शामिल करने के पीछे क्या मान्यता है? आइए जानते हैं पोटली में रखी जाने वाली प्रमुख चीजों का धार्मिक महत्व।

दिवाली पर क्यों बनाई जाती है धन लक्ष्मी पोटली? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धन लक्ष्मी पोटली को सुख-समृद्धि और धन की बरकत से जोड़कर देखा जाता है। दिवाली पर इसे तैयार करके मां लक्ष्मी के चरणों में रखने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में माता का आशीर्वाद बना रहता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस पोटली में रखी जाने वाली अलग-अलग चीजों को शुभता का प्रतीक माना गया है। पूजा के बाद इसे घर में धन रखने वाले स्थान पर रखा जाता है, ताकि परिवार में संपन्नता बनी रहे।

धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए जरूरी सामग्री धन लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ लाल कपड़ा लें। इसके अलावा पांच गोमती चक्र, पांच कौड़ियां, थोड़ी पीली सरसों, अक्षत यानी साबुत चावल, कुमकुम और दो कमलगट्टे की जरूरत पड़ेगी। साथ ही कलावा, पांच इलायची, पांच लौंग, एक सुपारी और साबुत हल्दी की एक गांठ भी रखें। इसमें थोड़ा साबुत धनिया, चांदी का एक सिक्का और 500 रुपये का नोट भी रखा जाता है। ध्यान रखें कि पोटली में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें साफ और अच्छी स्थिति में हों।

कौड़ी को मां लक्ष्मी से क्यों जोड़कर देखा जाता है? धार्मिक मान्यताओं में कौड़ी को मां लक्ष्मी और धन-संपत्ति का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में कौड़ियों का इस्तेमाल लेन-देन के लिए भी किया जाता था। इसी वजह से इन्हें धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाने लगा। दिवाली पर पोटली में पांच कौड़ियां रखने की मान्यता है। माना जाता है कि इससे घर में आर्थिक खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

गोमती चक्र को पोटली में रखना क्यों है शुभ? गोमती चक्र प्राकृतिक रूप से मिलने वाली एक विशेष आकृति वाली वस्तु है, जिस पर चक्र जैसा निशान दिखाई देता है। इसे धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गोमती चक्र का संबंध भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से है। चूंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, इसलिए इसे लक्ष्मी पूजा में भी विशेष स्थान दिया जाता है। धन लक्ष्मी पोटली में पांच गोमती चक्र रखने की परंपरा है। इसे घर की सुख-समृद्धि और नकारात्मकता से रक्षा की कामना के साथ रखा जाता है।

कमलगट्टा मां लक्ष्मी को क्यों है प्रिय? कमलगट्टा कमल के फूल से प्राप्त बीज होते हैं। मां लक्ष्मी को कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, इसलिए कमल और उससे जुड़ी वस्तुओं का उनकी पूजा में खास महत्व है। कमलगट्टे से मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जाप करने की भी परंपरा है। धन लक्ष्मी पोटली में दो कमलगट्टे रखने की मान्यता है। इसे धन, वैभव और घर में सुख-शांति बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर इसे पोटली में शामिल करना शुभ समझा जाता है।

हल्दी, सुपारी और अक्षत का भी है खास महत्व धन लक्ष्मी पोटली में हल्दी की गांठ, सुपारी और अक्षत यानी साबुत चावल भी रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभता और मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। वहीं अक्षत को पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा में चावल अर्पित करने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इन चीजों को धन लक्ष्मी पोटली में रखने से घर में शुभता बनी रहती है और परिवार पर देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है।

चांदी का सिक्का और धनिया रखने की क्या है मान्यता? धन लक्ष्मी पोटली में चांदी का सिक्का और साबुत धनिया भी रखा जाता है। चांदी को धार्मिक परंपराओं में पवित्र धातु माना गया है और इसका संबंध चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा में चांदी के सिक्के का इस्तेमाल धन और वैभव के प्रतीक के रूप में होता है। वहीं धनिया को धन-धान्य और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। दिवाली पर धनिया खरीदने और पूजा में रखने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को पोटली में शामिल करने से घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है।

दिवाली पर कैसे तैयार करें धन लक्ष्मी पोटली? धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सबसे पहले पूजा की जगह को साफ कर लें। इसके बाद एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें गोमती चक्र, कौड़ियां, कमलगट्टा, अक्षत, हल्दी और बाकी सभी सामग्री एक-एक करके रख दें। इसके बाद चांदी का सिक्का और 500 रुपये का नोट भी कपड़े में रखें। अब कपड़े के चारों कोनों को एक साथ लाकर कलावे से अच्छी तरह बांध दें। ध्यान रखें कि पोटली इस तरह बंधी हो कि उसमें रखी कोई भी चीज बाहर ना गिरे। इसके बाद इसे लक्ष्मी पूजन के लिए रख दें।

दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते समय धन लक्ष्मी पोटली को पूजा स्थल पर रखें। पूजा के दौरान माता से परिवार की सुख-समृद्धि और आर्थिक खुशहाली की प्रार्थना करें। इसके बाद पोटली को रातभर पूजा स्थान पर ही रहने दें। अगले दिन इसे उठाकर घर की तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें, जहां आप पैसे और कीमती सामान रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन-धान्य की बरकत होती है।