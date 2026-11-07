दिवाली 2026: मां लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन क्यों चुना?

मां लक्ष्मी ने उल्लू को ही अपनी सवारी क्यों चुना? जानिए कार्तिक अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा, उल्लू के तीक्ष्ण दृष्टि गुण और धन के साथ बुद्धि के संतुलन का धार्मिक संदेश।

दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस साल दीपावली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त धन, सुख और समृद्धि की कामना से मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। आपने देवी लक्ष्मी की तस्वीरों और मूर्तियों में उनके साथ उल्लू को जरूर देखा होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन और वैभव की देवी ने उल्लू को ही अपना वाहन क्यों चुना? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो धन के साथ विवेक रखने का संदेश भी देती है।

जब सभी पशु-पक्षी बनना चाहते थे मां लक्ष्मी का वाहन पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय सभी देवी-देवताओं ने अपने लिए अलग-अलग वाहनों का चुनाव किया। इसके बाद पशु-पक्षियों के मन में भी किसी देवी या देवता का वाहन बनने की इच्छा जागी। सभी चाहते थे कि उन्हें भी किसी देवता के साथ रहने और उनकी सेवा करने का अवसर मिले। इसी इच्छा के साथ पशु-पक्षी मां लक्ष्मी के पास पहुंचे। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि वे उनमें से किसी एक को अपना वाहन चुन लें। सभी की बात सुनकर मां लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि वे कार्तिक मास की अमावस्या की रात पृथ्वी पर आएंगी। उसी समय वह अपने वाहन का चुनाव करेंगी।

अमावस्या की रात उल्लू ने सबसे पहले किए दर्शन मान्यता के अनुसार, कार्तिक अमावस्या की रात जब मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं, तब चारों ओर घना अंधेरा था। उस समय दूसरे पशु-पक्षियों को देवी के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन उल्लू अपनी विशेष दृष्टि के कारण अंधेरे में भी आसानी से देख सकता था। उसने मां लक्ष्मी को आते हुए देख लिया और तुरंत उनके पास पहुंच गया। उल्लू ने देवी से विनती की कि वे उसे अपना वाहन बना लें। उसकी तत्परता और समर्पण देखकर मां लक्ष्मी प्रसन्न हुईं। इसके बाद देवी ने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से उल्लू को मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में पूजा जाने लगा।

मां लक्ष्मी के साथ उल्लू होने का क्या है धार्मिक महत्व? हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी माना जाता है। वहीं उल्लू को अंधेरे में भी रास्ता देखने की क्षमता के कारण सतर्कता और सजगता से जोड़कर देखा जाता है। देवी लक्ष्मी के साथ उल्लू का होना केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि इसके पीछे जीवन से जुड़ा संदेश भी छिपा है। यह बताता है कि धन प्राप्त करना जितना जरूरी है, उसका सही इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के पास संपत्ति हो, लेकिन उसे संभालने और सही जगह खर्च करने की समझ ना हो, तो वह धन अधिक समय तक उसके पास नहीं टिकता है।

धन के साथ विवेक और समझदारी भी जरूरी मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू को धन और बुद्धि के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धन का उपयोग हमेशा सोच-समझकर करना चाहिए। केवल अधिक कमाई करना ही समृद्धि नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों, भविष्य और परिवार की जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी है। कई बार लालच या जल्दबाजी में व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति भी गंवा देता है। ऐसे में उल्लू से जुड़ी यह मान्यता सतर्क रहने और हर आर्थिक फैसले पर विचार करने की सीख देती है। धन के साथ विवेक हो, तभी जीवन में वास्तविक सुख और स्थिरता बनी रहती है।

दिवाली पर उल्लू से जुड़ा यह संदेश जरूर समझें दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके वाहन उल्लू से जुड़ी इस कथा को याद करना भी खास माना जाता है। यह कथा समझाती है कि जीवन में धन के साथ ज्ञान, संयम और सही निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग घर की साफ-सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और विधि-विधान से पूजा करते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को अपनी आदतों और व्यवहार में भी अच्छे बदलाव लाने चाहिए। अनावश्यक खर्च, लालच और दिखावे से बचकर धन का सदुपयोग करना चाहिए। यही उल्लू से जुड़ी मान्यता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।