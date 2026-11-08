दिवाली की पूजा के बाद खील-बताशों का क्या करें? भूलकर भी ना करें ये गलती

दिवाली की पूजा के बाद खील-बताशों को तुरंत खाना या नदी में प्रवाहित करना भारी पड़ सकता है। जानिए खील-बताशों को 5 हिस्सों (गाय, गरीब, पक्षी, पीपल और परिवार) में बांटने की सही शास्त्रीय विधि।

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में खील-बताशों का भोग लगाने की परंपरा है। पूजा की थाली में रखे ये छोटे-छोटे प्रसाद के दाने त्योहार की खास पहचान भी हैं। आरती के बाद कई लोग इन्हें घर के सदस्यों में बांट देते हैं, जबकि कुछ लोग बची हुई सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देते हैं या पेड़ के नीचे रख आते हैं। लेकिन खील-बताशों को लेकर एक ऐसी परंपरा भी प्रचलित है, जिसमें इन्हें पांच हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। आइए जानते हैं कि पूजा के बाद इनका क्या करना चाहिए।

दिवाली पर खील-बताशे चढ़ाने की क्या है परंपरा? दिवाली की रात लक्ष्मी-गणेश पूजन में खील और बताशे चढ़ाने का खास महत्व है। खील धान से तैयार होती है, इसलिए इसे नई फसल और अन्न की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। वहीं बताशे मिठास के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को खील-बताशों का भोग लगाने से घर में धन-धान्य और खुशहाली बनी रहती है। पूजा के दौरान इन्हें श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। यही वजह है कि दिवाली की पूजा सामग्री में खील और बताशे की जगह आज भी बनी हुई है।

पूजा के बाद पांच हिस्सों में बांट दें खील-बताशे एक प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिवाली की पूजा के बाद खील-बताशों को पांच हिस्सों में बांटना चाहिए। ऐसा करने के पीछे अन्न का सम्मान करने और उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने का भाव जुड़ा है। इस परंपरा में पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, तीसरा पक्षियों के लिए और चौथा पीपल के पेड़ के लिए रखा जाता है। पांचवां हिस्सा घर के सदस्यों के लिए होता है। इस तरह पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को अलग-अलग रूप में बांटने की परंपरा निभाई जाती है।

गाय और जरूरतमंद को जरूर दें एक हिस्सा खील-बताशों का एक हिस्सा गाय को खिलाने की मान्यता है। इसके लिए साफ और ताजा सामग्री ही दें। दूसरा हिस्सा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। धार्मिक परंपराओं में भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम माना गया है। दिवाली जैसे पर्व पर प्रसाद बांटने से त्योहार की खुशी दूसरों तक भी पहुंचती है। अगर आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति मौजूद हो, तो उसे सम्मान के साथ खील-बताशे दें। प्रसाद बांटते समय यह ध्यान रखें कि सामग्री खाने योग्य और साफ हो।

पक्षियों और पीपल के लिए भी रखें प्रसाद इस परंपरा के अनुसार, तीसरा हिस्सा पक्षियों के लिए रखा जाता है। इसे छत या किसी ऐसी साफ जगह पर रख सकते हैं, जहां पक्षी आसानी से पहुंच सकें। ध्यान रखें कि भोजन रखने से आसपास गंदगी न फैले। चौथा हिस्सा पीपल के पेड़ के लिए निर्धारित किया जाता है। कई लोग इसे पीपल के नीचे अर्पित करते हैं। हालांकि, प्रसाद को पेड़ की जड़ों में इस तरह न डालें कि वहां गंदगी या कीड़े लगने की समस्या हो। प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान बनाए रखना भी इस परंपरा का अहम भाव है।

बचा हुआ प्रसाद परिवार में बांटें, ना करें बर्बाद पांचवां हिस्सा परिवार के सदस्यों के लिए रखा जाता है। गाय, जरूरतमंद, पक्षियों और पीपल के लिए हिस्सा निकालने के बाद बची खील-बताशे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर सकते हैं या रिश्तेदारों और परिचितों में बांट सकते हैं। कई जगह इसे अगले दिन बांटने की परंपरा भी है। प्रसाद को बिना वजह नदी में बहाने या खुले में छोड़कर बर्बाद करने से बचें।

भारतीय धार्मिक परंपरा में प्रसाद का सम्मान और अन्न का सदुपयोग महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान रहे कि पांच हिस्सों में बांटने की यह एक प्रचलित मान्यता है, हर क्षेत्र में इसकी विधि समान नहीं होती है।