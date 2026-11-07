Vastu Tips: दिवाली पर किसी को ना दें ये शोपीस, जानें कौन सी 5 चीजें हैं अशुभ?
Diwali Gifts 2026 : वाली पर लोगों को देने के लिए गिफ्ट्स लेने हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार जान लें कि लोगों को दिवाली पर क्या देना अशुभ माना जाता है?
What not to Gift on Diwali Vastu Tips : दिवाली पर अपने खास दोस्तों, पड़ोसियों और करीबियों को गिफ्ट्स देने का रिवाज काफी पुराना है। कई बार हड़बड़ी में लोग ऐसे गिफ्ट्स भी ले लेते हैं जो वास्तु अनुसार सही नहीं माने जाते हैं। अगर आप इस दिवाली पर अपनों को गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच-समझकर ही फैसला लें। कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो जिन्हें देने से सामने वाले ही नहीं बल्कि आप पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप दिवाली गिफ्ट्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये जानें कि वास्तु के हिसाब से दीवाली पर कौन सी चीजें गिफ्ट के तौर पर देना शुभ नहीं होता है?
दिवाली में भूलकर भी किसी को ना दें ये 5 चीजें-
1.दिवाली गिफ्ट में ना दें धारदार चीजें
वास्तु में किसी को भी कैंची-चाकू या फिर कोई भी धारदार नुकीली चीज बतौर गिफ्ट देना सही नहीं माना जाता है। वास्तु में मानते हैं कि इससे रिश्तों में तनाव की स्थिति बनने लगती है और आपस में कड़वाहट पैदा होती है। ऐसे में दिवाली के टाइम इसकी जगह किसी दूसरे गिफ्ट का ऑप्शन देखें।
2.दिवाली गिफ्ट में ना दें ऐसा शोपीस
सबसे सेफ ऑप्शन लोगों को शोपीस देना लगता है। हालांकि शोपीस में क्या है ये बात भी मायने रखती है। वास्तु के अनुसार दिवाली पर कोशिश करें कि आप ताजमहल से जुड़ा कोई शोपीस ना दें। इसे दिवाली पर बतौर गिफ्ट देना शुभ नहीं है। दरअसल ताजमहल एक मकबरा है और इसी वजह से दिवाली पर इसे ना देने की सलाह दी जाती है।
3.लेदर का सामान ना दें
दिवाली पर आप किसी को लेदर का सामान भी ना दें। लेदर की बेल्ट से लेकर बैग या फिर कोई भी और चीज ना ही लें। दरअसल पूजा-पाठ या फिर दीवाली जैसे मौकों पर लेदर का सामान लेना या फिर बतौर गिफ्ट देना सही नहीं माना जाता है। लेदर की जगह कुछ और ऑप्शन देखे जा सकते हैं।
4.दिवाली पर ना दें काले कपड़े
अगर आप किसी को कपड़े गिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो काले रंग से बचें। काले रंग में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर इस ऑप्शन को साइड में ही रखें। आप किसी और रंग के कपड़े को सेलेक्ट कर सकते हैं।
5.दिवाली गिफ्ट में ना दें बंद घड़ी
दिवाली ही नहीं बल्कि कभी भी किसी को बतौर गिफ्ट बंद घड़ी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि जिसे आप इस तरह से घड़ी देंगे तो उसकी ग्रोथ में बाधा आ सकती है। उसका नेगेटिव असर कहीं ना कहीं देने वाले पर भी पड़ सकता है। ऐसे में गलत मंशा से भी किसी को इस तरह के गिफ्ट देने की ना सोचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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