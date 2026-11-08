Diwali Upay: दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के बाद करें ये 5 आसान उपाय, हाथ में टिकने लगेगा पैसा
Dhan Labh ke liye diwali par kya upay kare: मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। जानें दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
Diwali Upay for money: दिवाली का पर्व धन से जुड़ा है इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। आज 8 नवंबर 2026, रविवार को दिवाली है। कहते हैं कि दिवाली या दीपावली की रात सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है, इसलिए इसे महानिशा की रात कहा जाता है। कहा जाता है कि रात के समय मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक का विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन जगकर भक्ति भाव से उनका पूजन कर रहा है। जो व्यक्ति दिवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन के बाद दिवाली के दिन कुछ उपायों को करने से पूरे साल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानें लक्ष्मी पूजन के बाद दिवाली के दिन किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक खुशहाली आने के साथ ही हाथ में पैसा भी टिकने लगता है।
दिवाली की रात करें ये महाउपाय:
1.सफेद शंख मां लक्ष्मी को करें अर्पित
एक सफेद रंग का शंख लें और उसे गंगाजल से साफ कर लें। इस शंख को मां लक्ष्मी के चरणों में दिवाली के दिन रहने दें। दिवाली के अगले दिन से इसे सुबह-शाम एक-एक बार इस शंख को बजाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और कर्जों से छुटकारा मिलता है।
2. रात को बनाएं विशेष काजल
दिवाली को महानिशा की रात कहा जाता है। दीपावली की रात एक विशेष काजल बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक बड़ा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने नहीं जलाएं। घर के किसी कोने पर दीपक जलाकर एक और दीपक उसकी लौ से टिकाकर रात भर के लिए रहने दें। रात भर में दूसरे दीपक में काजल जम जाएगा। इस काजल को अपने पास सुरक्षित रखें। कहा जाता है कि इस काजल को कान के पीछे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है।
3. मां काली को अर्पित करें लोहे का छल्ला:
दिवाली की रात मां काली को एक लोहे का छल्ला अर्पित करें या काला धागा भी अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान ऊं क्रीं कालिकायै नम: मंत्र का तीन या 11 माला जाप करें। जाप के बाद काला धागा बांध लें या छल्ला धारण कर लें। कहते हैं कि एक साल तक इसमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मां काली की कृपा से जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं दूर होती हैं।
4. घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक
दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के बाद मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से हाथ में पैसा टिकने लगता है। मुख्य द्वार के अलावा दिवाली की रात घर के पूजा स्थल, आंगन और अन्य सभी शुभ स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में सकारात्मकता और खुशहाली आती है।
5. लक्ष्मी मंत्र का करें जाप
दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद लक्ष्मी माता के प्रिय मंत्र 'ऊं श्रीं महालक्ष्म्यै नम:' का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से धन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और धन का आगमन होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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