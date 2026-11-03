दिवाली पर बुधादित्य योग से खुलेंगे तरक्की के रास्ते, इन 4 राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Budhaditya Yog on Diwali 2026: 8 नवंबर 2026 दिवाली पर तुला राशि में सूर्य-बुध की युति से बन रहा है बुधादित्य राजयोग। जानें मेष, तुला, धनु एवं मीन राशि को कैसे मिलेगा धन और करियर में लाभ।

दिवाली का पर्व इस साल 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सूर्य और बुध दोनों तुला राशि में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ज्योतिष में इस योग को बुद्धि, वाणी, मान-सम्मान और करियर से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कुंडली में बुधादित्य योग शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को शिक्षा, नौकरी, कारोबार और निर्णय लेने की क्षमता में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस योग का प्रभाव कुछ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना जताई जा रही है।

दिवाली पर कैसे बन रहा बुधादित्य योग? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। वहीं बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, लेखन और व्यापार से संबंधित ग्रह हैं। जब सूर्य और बुध एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तो उनकी युति से बुधादित्य योग बनता है। इस बार दिवाली पर दोनों ग्रह तुला राशि में रहेंगे। इस कारण यह योग चर्चा में है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का शुभ प्रभाव व्यक्ति की कार्यक्षमता और फैसले लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक फल कुंडली में ग्रहों की स्थिति और अन्य योगों पर भी निर्भर करता है।

मेष राशि: नौकरी और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग कई मामलों में राहत देने वाला रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से किसी काम में आ रही रुकावट दूर होने की उम्मीद है। अधिकारियों के साथ बातचीत में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए परिवार की सहमति से बात आगे बढ़ने के संकेत हैं।

तुला राशि: करियर में मिल सकते हैं नए अवसर तुला राशि में ही सूर्य और बुध की युति होने से इस राशि के जातकों के लिए यह योग खास माना जा रहा है। आपके आत्मविश्वास और बातचीत के तरीके में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग कारोबार करते हैं, उन्हें किसी नए व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा और लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा पूरी होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों को पढ़ाई और दाखिले से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु राशि: मान-सम्मान के साथ बढ़ सकती है आमदनी धनु राशि वालों के लिए बुधादित्य योग करियर और आर्थिक मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को अपनी योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। किसी पुराने निवेश या कारोबारी संपर्क से फायदा मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और परिवार के बीच आपकी बात को महत्व मिलेगा। घर या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।

मीन राशि: रिश्तों में मधुरता और काम में सफलता मीन राशि के जातकों के लिए यह योग पारिवारिक और पेशेवर जीवन में अच्छे बदलाव के संकेत दे सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और अटके हुए काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी। कारोबार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आपकी बातचीत और समझदारी से किसी पुराने विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। किसी नए लक्ष्य की दिशा में भी आप गंभीरता से प्रयास शुरू कर सकते हैं।