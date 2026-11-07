Diwali Puja Vidhi: दिवाली पर कैसे करें गणेश-लक्ष्मी पूजन, जानें आसान विधि और पूजन का शुभ मुहूर्त

Deepawali par puja kaise kare: हिंदू धर्म में दिवाली के दिन विधि-विधान से गणेश-लक्ष्मी पूजन किया जाता है। जानें दीपावली के दिन घर पर पूजा कैसे की जाती है।

How to do diwali puja at home: हर साल कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को दिवाली या दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि विधि-विधान और श्रद्धा भाव से गणेश-लक्ष्मी पूजन करने से धन-धान्य बढ़ता है। इस दिन लोग घरों को दीपों और रोशनी से सजाते हैं और शाम के समय पूजन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। प्रभु राम के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को दीयों से सजाया गया था। कहा जाता है कि तभी से दिवाली मनाने की परंपरा शुरु हुई।

दिवाली पूजा विधि: घर पर दीपावली पूजा करने के लिए एक चौकी लें। उस पर लाल रंग का एक साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी के सामने गणेश-लक्ष्मी जी का पोस्टर लगाएं। पोस्टर लगाने के बाद कलश स्थापना की जाती है। मां लक्ष्मी को कमल अतिप्रिय है। इसलिए चौकी पर चावल से अष्टदल कमल बनाएं। अगर आपको कमल का पुष्प पूजन के लिए मिल गया है, तो चावल से अष्टदल कमल बनाना अनिवार्य नहीं है। अब एक लोटे में जल लेंगे और उसमें सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत (चावल) और हल्दी डालते हैं। अब इसमें पांच आम के पत्ते लगाएंगे। अब एक नारियल को तिलक लगाएं और उस पर कलावा बांधे। इस नारियल को लोटे के ऊपर रख देंगे।

अब चौकी पर भगवान गणेश, कुबेर देवता और लक्ष्मी माता को चावल का आसन देकर उनकी प्रतिमा या मूर्ति को विराजित करेंगे। माता लक्ष्मी के बगल में सुपारी स्वरूप में भगवान विष्णु को विराजित करें। क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास वही होता है, जहां भगवान विष्णु का वास होता है। इसके साथ ही सोने-चांदी जिन चीजों को आपने धनतेरस के दिन खरीदा है उन्हें भी रख दें। दिवाली के दिन उनका भी पूजन किया जाता है। अगर नया सोना-चांदी नहीं खरीदा है, तो पुरानी चीजों को भी रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ रुपए-पैसे भी रखें। धनतेरस के दिन जो बर्तन लिए हैं, उनका भी पूजन करें। इस तरह से चौकी तैयार हो जाएगी।

अब देवी-देवताओं को फूल से जल के छीटे देकर स्नान कराएं। अब सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाएं। यह दीपक पूरी रात जलना चाहिए। अब हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें और कहें कि मैं आपकी कृपा पाने के लिए पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं, इस पूजन को स्वीकार करें।

गणेश जी और भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में जनेऊ और मौली समर्पित करें। मां लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। अब सभी को तिलक लगाएं। तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं। अब देवी-देवताओं को फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को कमल का फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली या उनकी प्रिय चीजें कमल गट्टे, गोमती चक्र, सुपारी, कौड़ी और हल्दी की गांठ अर्पित करें। अब मां लक्ष्मी को सप्त धान अर्पित करें। आप लक्ष्मी जी को सात अनाज (गेहूं, चावल, धनिया, धान, पीली सरसों, काली उड़द और मूंग दाल) अर्पित करें।

अब मां लक्ष्मी को भोग के रूप में पान के पत्ते के ऊपर खील-बताशे रखेंगे और अर्पित करेंगे। खील-बताशे भी अर्पित करेंगे। इसके बाद पांच तरह के फल चढ़ाएं। इसके बाद पंच मेवा अर्पित करेंगे। अब एक लोटा जल अर्पित करेंगे। पूजा के दौरान यथाशक्ति दक्षिणा चढाएं।

अगर आपने दिवाली का व्रत किया है तो व्रत कथा सुनें। इसके बाद दो घी के दीपक और बाकी सरसों के तेल के दीपक जलाएं। अब मां लक्ष्मी पर धान की बारिश करें। अंत में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की आरती उतारें। परिवार के सदस्यों को आरती और प्रसाद वितरित करें। इस तरह से आपकी दिवाली पूजा संपन्न हो जाएगी।

दिवाली पूजा मंत्र: 1. गणेश जी बीज मंत्र ॐ गं गणपतये नमः॥

2. गणेश वंदना मंत्र वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

3. माता लक्ष्मी बीज मंत्र ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः॥

4. महालक्ष्मी मंत्र नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।

शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥

दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त 2026 क्या है: दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:54 बजे से शाम 7:50 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 56 मिनट है।

दिवाली पूजा किस दिशा में करनी चाहिए: उत्तर दिशा में दिवाली पूजन शुभ माना जाता है। अगर उत्तर दिशा में पूजा नहीं कर सकते हैं तो दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी अन्य दिशा में दीपावली की पूजा की जा सकती है।