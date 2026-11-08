जल्दी मिला लें एक बार लिस्ट! दिवाली पूजा का कोई सामान रह तो नहीं गया

दिवाली 2026 पूजा सामग्री लिस्ट: महालक्ष्मी और गणेश पूजन में इस्तेमाल होने वाले सभी आवश्यक सामान, भोग प्रसाद, दीपदान और पूजा की तैयारी की पूरी सूची। पूजन से पहले एक बार जरूर मिला लें यह लिस्ट।

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए घरों में खास तैयारियां की जाती हैं। कोई पूजा की चौकी सजाता है, तो कोई फूल, मिठाई और दीपक खरीदने में जुटा रहता है। इस दिन पूजा में कई तरह की सामग्री इस्तेमाल होती है। ऐसे में बाजार से सामान लाते समय कोई जरूरी चीज छूट जाना आम बात है। पूजा शुरू होने के बाद अगर किसी सामग्री की कमी महसूस हो, तो परेशानी हो सकती है। इसलिए दिवाली की पूजा से पहले एक बार पूरी लिस्ट देख लेना बेहतर रहेगा।

मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए जरूरी सामान दिवाली पूजन के लिए सबसे पहले मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों की व्यवस्था कर लें। इनके वस्त्र, माला और फूल भी पहले से रख लें। पूजा के लिए चौकी, लाल या पीला आसन और पूजा की थाली जरूरी है। इसके अलावा कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का, कलश, कलश का ढक्कन और आम के पत्ते भी रख लें। गणेश जी को अर्पित करने के लिए दूर्वा और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए कमल के फूल का इंतजाम करें। साथ ही गुलाब के फूल भी खरीद सकते हैं।

तिलक और पूजन में काम आएंगी ये सामग्री पूजा की थाली में कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, चंदन, केसर और अक्षत यानी साबुत चावल जरूर रखें। इसके साथ अबीर, गुलाल, कपूर, रुई, मौली, सुपारी और पान के पत्ते भी रख लें। पूजा में पांच यज्ञोपवीत, गंगाजल, इत्र, तुलसी दल और कुशा की जरूरत पड़ती है। कमलगट्टे, साबुत धनिया और हल्दी की गांठ भी पूजा सामग्री में शामिल करें। पंचमेवा, सप्तमृत्तिका और सप्तधान्य का इंतजाम भी कर लें। शहद, शक्कर, शुद्ध घी, दूध, दही, इलायची और लौंग भी पहले से खरीदकर रख लें।

भोग और प्रसाद के लिए ना भूलें ये चीजें दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए फल और मिठाइयां जरूर रखें। इसके अलावा नैवेद्य, गन्ना, सीताफल और सिंघाड़े भी पूजा सामग्री में शामिल किए जाते हैं। खील, बताशे, गट्टे और मुरमुरे दिवाली के पारंपरिक प्रसाद का हिस्सा हैं। चीनी के खिलौने और श्रीफल यानी नारियल भी रख लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटने के लिए मिठाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करें। ताम्बूल यानी लौंग लगा पान का बीड़ा भी पूजा की थाली में रखा जाता है। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भोग की सामग्री बढ़ा सकते हैं।

दीपदान और लक्ष्मी पूजन के लिए रखें ये सामान दिवाली पर दीपों का खास महत्व होता है। इसलिए मिट्टी के दीपक पर्याप्त संख्या में खरीदें। इसके साथ 11 घी के दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, रुई की बत्तियां और घी भी रख लें। पूजा के लिए अगरबत्ती, अर्घ्य पात्र और जल रखने का पात्र जरूरी है। घर के मुख्य द्वार पर लगाने के लिए मां लक्ष्मी के चरण चिह्न और रंगोली बनाने के लिए आटा या रंग भी ले आएं। लक्ष्मी पूजन के साथ बही-खाते की पूजा करने की परंपरा है, इसलिए कलम, स्याही की दवात और बही-खाता भी तैयार रखें।

पूजा शुरू करने से पहले कर लें ये तैयारी पूजा सामग्री के अलावा कुछ छोटी-छोटी चीजें भी पहले से जुटा लेना अच्छा रहता है। आधा मीटर सफेद और लाल कपड़ा, सोलह श्रृंगार की सामग्री तथा पूजा में इस्तेमाल होने वाले छोटे पात्र एक जगह रख लें। पंचरत्न रखना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। पूजा की चौकी को साफ करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करने के बाद फूल, फल, मिठाई और दीपक आसपास सजा दें। सभी सामग्री एक साथ रखने से पूजा के दौरान बार-बार उठना नहीं पड़ेगा और कोई जरूरी सामान छूटने की आशंका भी कम रहेगी।

दिवाली की पावन संध्या से पहले इन सभी सामग्रियों को एक बार फिर से मिलाकर निश्चिंत हो जाएं। पूरी श्रद्धा, सात्विकता और विधि-विधान के साथ गणेश-लक्ष्मी जी का पूजन करें और अपने जीवन को अखंड सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य से परिपूर्ण बनाएं।