Diwali Daan: दिवाली पर इन 5 चीजों का करें दान, घर में ठहर जाएगा धन और वैभव
Deepawali ke din kya daan kare: शास्त्रों में दिवाली के दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन के साथ ही कुछ चीजों का दान श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि इन चीजों के दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जानें दिवाली के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।
Diwali par kya daan kare: कार्तिक अमावस्या को दिवाली या दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दिवाली को सुख-समृद्धि और रोशनी का पर्व कहा जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करते हैं और घर को लाइट और दीयों से सजाते हैं। लेकिन दिवाली का पर्व सिर्फ घरों को रोशन करने या पूजन तक सीमित नहीं है बल्कि इस दिन दान-पुण्य और सेवा का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन पूजा-पाठ के साथ जरूरतमंदों को दान करना लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से घर में धन, वैभव और खुशहाली आती है। दान को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माना गया है, कहते हैं कि दान करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को है। जानें दिवाली पर क्या दान करना चाहिए।
दिवाली पर किन चीजों का दान शुभ होता है:
1. अन्न का दान
दिवाली के दिन अन्न का दान अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भूखे व्यक्ति को भोजन कराने और गरीब या जरूरतमंदों को गेहूं, चावल, दाल या अन्य खाद्य सामग्री दान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इससे घर में बरकत आती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है।
2. वस्त्रों का दान
दिवाली के दिन नए कपड़े या साफ-सुथरे पहनने योग्य वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन गर्म कपड़ों का दान उत्तम माना गया बै। मान्यता है कि दिवाली के दिन वस्त्र दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
3. दीपक का दान
दिवाली दीयों या दीपों का पर्व है। इस दिन दीपक जलाने के साथ मंदिरों और जरूरतमंद परिवारों को मिट्टी के दीपक दान करना लाभकारी माना जाता है। आप मिट्टी के दीपक, रुई की बत्ती और पूजा में इस्तेमाल होने वाला तेल या घी भी दान कर सकते हैं। मान्यता है कि दीपदान से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
4. घी और तेल का दान
दिवाली पर घी और तेल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन घी या तेल का दान मंदिरों में दीपक जलाने या जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन तेल या घी का दान करने से जीवन में शुभता आती है और मां लक्ष्मी का घर पर वास होता है।
5. झाड़ू का दान
झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के अवसर पर नई झाड़ू करना शुभ माना जाता है। झाड़ू का संबंध साफ-सफाई और स्वच्छता से भी है। मान्यता है कि साफ-सुथरे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान