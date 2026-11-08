Diwali 2026 Live: लक्ष्मी-गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त, दीपावली पूजन का समय, शुभ चौघड़िया, आरती विधि और ताजा अपडेट्स

Diwali 2026 Live

Diwali 2026 Live: आज 8 नवंबर को देशभर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिवाली के मौके पर घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन के साथ दीप जलाए जाएंगे। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। दिल्ली में लक्ष्मी-गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 54 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक बताया गया है। दिवाली पर पूजा के साथ दीपदान, रंगोली और घर की सजावट का भी खास महत्व है। जानिए लक्ष्मी पूजन का सही समय, शुभ चौघड़िया, पूजा सामग्री, विधि, मंत्र, आरती और दीपक जलाने से जुड़े जरूरी नियम। साथ ही पढ़ें दीपावली से जुड़े देशभर के ताजा अपडेट्स।

8 Nov 2026, 06:07:51 AM IST Diwali 2026 Live: दिवाली पर घर के इन स्थानों पर जलाएं दीपक, दीपदान का भी है खास महत्व Diwali 2026 Live: दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा सिर्फ घर को रोशन करने तक सीमित नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन घर के मुख्य दरवाजे, पूजा स्थल, आंगन और तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कई घरों में छत, बालकनी और घर के अलग-अलग कोनों में भी दीप रखे जाते हैं। पूजा के बाद दीपदान करने की भी परंपरा है। हालांकि दीपक कहां और कितने जलाने हैं, इसे लेकर अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में मान्यताएं हैं।

8 Nov 2026, 06:03:25 AM IST Diwali 2026 Live: दिवाली पूजा में कौन-कौन सी सामग्री रखें? इन चीजों को पहले ही कर लें तैयार Diwali 2026 Live: दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए कुछ जरूरी सामग्री पहले से जुटा लेनी चाहिए। पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी, लाल कपड़ा, कलश, नारियल, आम के पत्ते, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती, कपूर और घी का दीपक रखें। इसके अलावा फल, मिठाई, पान-सुपारी, लौंग, इलायची और पंचामृत भी पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। मां लक्ष्मी को खील-बताशे और मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू चढ़ाए जाते हैं।

8 Nov 2026, 05:44:34 AM IST Diwali 2026 Live: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद जरूर करें आरती Diwali 2026 Live: लक्ष्मी-गणेश पूजन पूरा होने के बाद आरती करने की परंपरा है। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें और फिर मां लक्ष्मी की आरती करें। आरती के लिए घी का दीपक या कपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य आरती में शामिल हों और पूजा के बाद भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद बांटें। धार्मिक मान्यता है कि आरती के समय पूरे मन से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थल पर दीपक जलाएं।

8 Nov 2026, 05:44:34 AM IST Diwali 2026 Live: दिवाली पर ऐसे करें मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा Diwali 2026 Live: दिवाली पर सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करके चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से करें। उन्हें दूर्वा, फूल और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को कमल का फूल, रोली, अक्षत और मिठाई चढ़ाएं। पूजा में धूप और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' और गणेश मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें। अंत में लक्ष्मी-गणेश की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें।

8 Nov 2026, 05:44:34 AM IST Diwali 2026 Live: दिवाली पर शुभ चौघड़िया का समय जान लें Diwali 2026 Live: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ चौघड़िया का भी ध्यान रखा जाता है। दिल्ली के समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर में शुभ चौघड़िया का समय दोपहर 1 बजकर 26 मिनट से 2 बजकर 48 मिनट तक बताया गया है। शाम को शुभ, अमृत और चर चौघड़िया का समय शाम 5 बजकर 31 मिनट से रात 10 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 11 बजकर 27 मिनट से दोपहर 12 बजकर 5 मिनट तक चर, लाभ और अमृत चौघड़िया का संयोग रहेगा। हालांकि, मुख्य लक्ष्मी पूजन के लिए शाम का प्रदोष काल और वृषभ लग्न विशेष महत्व रखते हैं।

8 Nov 2026, 05:44:34 AM IST Diwali 2026 Live: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? Diwali 2026 Live: दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। दिल्ली में 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का मुख्य शुभ समय शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट है। वहीं, प्रदोष काल शाम 5 बजकर 31 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। वृषभ काल भी शाम 5 बजकर 54 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजन करना शुभ माना जाता है।