दिवाली 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, मंत्र और दीप जलाने का तरीका
Diwali 2026: दिवाली 2026 का पर्व 8 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 54 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा।
दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दिवाली की शाम शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। लोग अपने घरों को दीपों, रंगोली और फूलों से सजाते हैं। इस दिन भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व है। साल 2026 में दिवाली का पर्व 8 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, विधि और दीपक जलाने से जुड़े जरूरी नियम।
दिवाली 2026 कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। साल 2026 में अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी और 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि और प्रदोष काल में अमावस्या की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए 8 नवंबर को ही लक्ष्मी पूजन और दीपावली का मुख्य पर्व मनाया जाएगा।
दिवाली 2026 लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त
दिवाली पर प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस समय स्थिर वृषभ लग्न का संयोग भी पूजा के लिए शुभ माना जाता है।
- दिवाली की तारीख: 8 नवंबर 2026, रविवार
- अमावस्या तिथि प्रारंभ: 8 नवंबर, सुबह 11:27 बजे
- अमावस्या तिथि समाप्त: 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे
- प्रदोष काल: शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक
- लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: शाम 5:54 बजे से शाम 7:50 बजे तक
- वृषभ काल: शाम 5:54 बजे से शाम 7:50 बजे तक
इस तरह मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए करीब 1 घंटे 56 मिनट का शुभ समय मिलेगा।
दिवाली पूजा के लिए जरूरी सामग्री
दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए पहले से सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी, लाल या पीला कपड़ा, कलश, आम के पत्ते, नारियल, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल, माला, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपक, घी, तेल, रुई की बत्ती, मिठाई, फल, बताशे और पूजा की थाली रख लें। इसके अलावा मां लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए कमल का फूल भी रख सकते हैं।
दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कैसे करें?
1. घर की साफ-सफाई करें: दिवाली से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। पूजा स्थल को साफ करके वहां रंगोली बनाएं। मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाएं। मान्यता है कि साफ-सुथरे और सुंदर घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
2. पूजा की चौकी तैयार करें: शुभ मुहूर्त में पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाओं के सामने दीपक और पूजा सामग्री रखें।
3. कलश की स्थापना करें: एक कलश में जल भरें। उसमें सुपारी, अक्षत और सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाकर नारियल स्थापित करें। इसके बाद कलश पर रोली और अक्षत लगाएं।
4. सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें: किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएं और दूर्वा, फूल, अक्षत तथा मोदक या लड्डू अर्पित करें।
5. मां लक्ष्मी का पूजन करें: इसके बाद मां लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल और कमल अर्पित करें। मां को मिठाई और फल का भोग लगाएं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर मां लक्ष्मी की आरती करें।
6. कुबेर देव का पूजन करें: दिवाली पर धन के देवता कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। पूजा स्थल पर कुबेर देव का ध्यान करें। इसके बाद धन और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें पुष्प और अक्षत अर्पित करें।
7. आरती और मंत्र जाप करें: पूजा पूरी होने के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर गणेश जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें।
दिवाली पर कौन से मंत्र का जाप करें?
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
वहीं भगवान गणेश की पूजा के समय इस मंत्र का जाप करें।
ॐ गं गणपतये नमः।
पूजा के दौरान श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए।
दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए?
दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे, पूजा स्थल, तुलसी के पास, आंगन और घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार, दिवाली पर 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हालांकि दीपकों की संख्या को लेकर कोई एक अनिवार्य नियम नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार दीपक जला सकते हैं।पूजा के समय घी का दीपक मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने जलाएं।
दिवाली पर इन बातों का रखें ध्यान
- पूजा स्थल और घर को साफ रखें।
- शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश का पूजन करें।
- पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें।
- किसी का अपमान या विवाद करने से बचें।
- जरूरतमंद लोगों को भोजन और अपनी क्षमता के अनुसार दान दें।
- पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अनादर न करें।
- दीपक जलाते समय बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
दिवाली का धार्मिक महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने और रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दिवाली को दीपों के त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। दिवाली को मां लक्ष्मी के प्राकट्य से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक अमावस्या को मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन धन, वैभव और सुख-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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