क्या आप जानते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं? पढ़ें 6 अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं

Diwali ki Kahani: हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के तमाम राज्यों में दिवाली मनाने से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। जानें यहां दिवाली क्यों मनाई जाती है।

Main Reasons for Celebrating Diwali: भारत में दिवाली (दीपावली) सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार सिर्फ रोशनी, घर की साजो-सज्जा, मिठाइयां, नए कपड़े और आतिशबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। दिवाली को अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। घरों में लोग दीपक जलाते हैं और परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दिवाली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की प्रचलित पौराणिक कथाएं क्या हैं।

1. प्रभु राम के अयोध्या वापसी खुशी में मनाई जाती है दिवाली: दिवाली मनाने के पीछे सबसे प्रचलित मान्यता भगवान श्रीराम से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। जब भगवान श्रीराम लौटे को उनके स्वागत में पूरी अयोध्यानगरी को घी के दीयों से सजाया गया था। कहा जाता है तभी से हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दीपक जलाकर दीवाली मनाने की परंपरा शुरु हुई।

2. समुद्र मंथन से हुआ था मां लक्ष्मी का प्राकट्य: दिवाली का संबंध मां लक्ष्मी के प्राकट्य से भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से कई दिव्य रत्नों के साथ मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस वजह से दिवाली की शाम या रात में पूजन का विशेष महत्व है।

3. भगवान श्रीकृष्ण ने किया था नरकासुर का वध: दिवाली से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता भगवान श्रीकृष्ण और नरकासुर राक्षस से जुड़ी है। कथा के अनुसार, नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रखा था। उसने 16 हजार कन्याओं को बंदी बना लिया था। तब भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त कराया था। इस विजय की खुशी में लोगों ने दीये जलाकर खुशी मनाई थी। यह प्रसंग खास तौर पर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली से जुड़ा है।

4.भगवान विष्णु ने राजा बलि को भेजा पाताल लोक: पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा बलि बहुत शक्तिशाली और दानवीर थे। उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। वामन भगवान ने राजा बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी थी। उन्होंने दो पग में ही धरती और आकाश नाप लिया था और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था।

5. महावीर भगवान को मिला था निर्वाण: जैन धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार, 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या के दिन पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। उनके निर्वाण के बाद लोगों ने दीये जलाकर इस घटना को याद किया। जैन धैर्म के लोग दिवाली का त्योहार महावीर भगवान के मोक्ष के कल्याणक के रूप में मनाते हैं।

6. मां काली की पूजा से जुड़ी है मान्यता: पूर्वी भारत के कई हिस्सों और बंगाल में दिवाली की रात मां काली की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां काली ने राक्षसों का संहार करके संसार को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया था। इसलिए बंगाल में अमावस्या की रात को काली पूजा का विशेष आयोजन करने की परंपरा है।