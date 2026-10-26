Diwali 2026 kab hai Diwali Date Deepavali 2026 : इस साल अमावस्या तिथि को लेकर कंफ्यूजन काफी बना हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे दिवाली कब मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस साल दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा किस दिन होगी -

दिवाली कब है, कब करें लक्ष्मी पूजा

Diwali 2026 kab hai, दिवाली कब है : क्या आप भी दिवाली का इंतजार कर रहे हैं? इस साल नवंबर के महीने में दिवाली मनाई जाएगी। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली की पूजा की जाएगी। हिन्दू धर्म में दिवाली मुख्य त्योहार के रूप में मनाई जाती है। बड़े ही धूम धाम के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के दिन श्री गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान है। इसी दिन भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा कर अयोध्या वापस पधारे थे। भगवान श्री राम का स्वागत दीपक जला कर किया गया था। तभी से हर साल दिवाली पर दीपक जलाएं जाते हैं। दिवाली को दीपावली और रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। इस साल अमावस्या तिथि को लेकर कंफ्यूजन काफी है। आप भी सोच रहे होंगे दिवाली कब मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस साल दिवाली की पूजा किस दिन होगी -

दिवाली कब है 8 या 9 नवंबर, कब करें लक्ष्मी पूजा हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि 08 नवंबर 2026 को सुबह 11:27 मिनट से शुरू होगी, जिसका समापन 09 नवंबर के दिन दोपहर में 12:31 मिनट पर होगा। उदया तिथि में अमावस्या तिथि 09 नवंबर को पड़ रही है लेकिन दोपहर तक। दिवाली पर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि में लक्ष्मी पूजा करने का विधान है। इसलिए दिवाली की लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर के दिन की जाएगी।

दिवाली उपाय: लक्ष्मी पूजा करें दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय श्री लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें। श्रद्धा भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से समृद्धि बढ़ती है।

श्री लक्ष्मी चालीसा ॥ दोहा ॥

मातु लक्ष्मी करि कृपा करो हृदय में वास।

मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस॥

सिंधु सुता विष्णुप्रिये नत शिर बारंबार।

ऋद्धि सिद्धि मंगलप्रदे नत शिर बारंबार॥

तुम समान नहिं कोई उपकारी। सब विधि पुरवहु आस हमारी॥

जय जय जगत जननि जगदंबा सबकी तुम ही हो अवलंबा॥

तुम ही हो सब घट घट वासी। विनती यही हमारी खासी॥

जगजननी जय सिन्धु कुमारी। दीनन की तुम हो हितकारी॥

विनवौं नित्य तुमहिं महारानी। कृपा करौ जग जननि भवानी॥

केहि विधि स्तुति करौं तिहारी। सुधि लीजै अपराध बिसारी॥

कृपा दृष्टि चितववो मम ओरी। जगजननी विनती सुन मोरी॥

ज्ञान बुद्घि जय सुख की दाता। संकट हरो हमारी माता॥

क्षीरसिन्धु जब विष्णु मथायो। चौदह रत्न सिन्धु में पायो॥

चौदह रत्न में तुम सुखरासी। सेवा कियो प्रभु बनि दासी॥

जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा। रुप बदल तहं सेवा कीन्हा॥

स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा। लीन्हेउ अवधपुरी अवतारा॥

तब तुम प्रगट जनकपुर माहीं। सेवा कियो हृदय पुलकाहीं॥

अपनाया तोहि अन्तर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी॥

तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी। कहं लौ महिमा कहौं बखानी॥

मन क्रम वचन करै सेवकाई। मन इच्छित वांछित फल पाई॥

तजि छल कपट और चतुराई। पूजहिं विविध भांति मनलाई॥

और हाल मैं कहौं बुझाई। जो यह पाठ करै मन लाई॥

ताको कोई कष्ट नोई। मन इच्छित पावै फल सोई॥

त्राहि त्राहि जय दुःख निवारिणि। त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी॥

जो चालीसा पढ़ै पढ़ावै। ध्यान लगाकर सुनै सुनावै॥

ताकौ कोई न रोग सतावै। पुत्र आदि धन सम्पत्ति पावै॥

पुत्रहीन अरु संपति हीना। अन्ध बधिर कोढ़ी अति दीना॥

विप्र बोलाय कै पाठ करावै। शंका दिल में कभी न लावै॥

पाठ करावै दिन चालीसा। ता पर कृपा करैं गौरीसा॥

सुख सम्पत्ति बहुत सी पावै। कमी नहीं काहू की आवै॥

बारह मास करै जो पूजा। तेहि सम धन्य और नहिं दूजा॥

प्रतिदिन पाठ करै मन माही। उन सम कोइ जग में कहुं नाहीं॥

बहुविधि क्या मैं करौं बड़ाई। लेय परीक्षा ध्यान लगाई॥

करि विश्वास करै व्रत नेमा। होय सिद्घ उपजै उर प्रेमा॥

जय जय जय लक्ष्मी भवानी। सब में व्यापित हो गुण खानी॥

तुम्हरो तेज प्रबल जग माहीं। तुम सम कोउ दयालु कहुं नाहिं॥

मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै। संकट काटि भक्ति मोहि दीजै॥

भूल चूक करि क्षमा हमारी। दर्शन दजै दशा निहारी॥

बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुमहि अछत दुःख सहते भारी॥

नहिं मोहिं ज्ञान बुद्घि है तन में। सब जानत हो अपने मन में॥

रुप चतुर्भुज करके धारण। कष्ट मोर अब करहु निवारण॥

केहि प्रकार मैं करौं बड़ाई। ज्ञान बुद्घि मोहि नहिं अधिकाई॥

॥ दोहा॥

त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगि सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश॥

रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर॥