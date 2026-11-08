दिवाली की रात अखंड दीपक में डाल दें ये 3 चीजें, सुबह तक जलती रहेगी लौ!
Diwali Akhand Deepak Vastu: जानें दिवाली की रात चौमुखी अखंड दीपक में लौंग, कपूर और 1 पीली कौड़ी डालने का धार्मिक नियम। पढ़ें सुबह तक लौ जलाए रखने के आसान उपाय।
दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के दौरान घरों में अखंड दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि पूरी रात जलने वाली दीपक की लौ घर में सुख-समृद्धि और शुभता का प्रतीक होती है। इस दीपक को जलाते समय लौंग, कपूर और पीली कौड़ी डालने का भी विधान है। साथ ही दीपक जलाते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि लौ लंबे समय तक स्थिर बनी रहे। आइए जानते हैं अखंड दीपक का महत्व और उसके नियम।
दिवाली की रात अखंड दीपक जलाने का महत्व
दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक दीपक जलाए जाते हैं। कई परिवार लक्ष्मी पूजन के समय एक बड़ा दीपक जलाकर उसे रातभर प्रज्वलित रखने का संकल्प लेते हैं। इसे अखंड दीपक कहा जाता है। धार्मिक मान्यता में इसकी निरंतर लौ को घर में प्रकाश, सकारात्मकता और सुख-शांति बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। दीपक की रोशनी से अंधकार दूर करने के साथ जीवन में ज्ञान और शुभता के आगमन की कामना भी की जाती है।
दीपक में डालें एक लौंग, माना जाता है शुभ
कुछ प्रचलित धार्मिक उपायों में अखंड दीपक में एक लौंग डालने की सलाह दी जाती है। लौंग को पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे शुभता और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि दिवाली की रात दीपक में लौंग अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
कपूर और पीली कौड़ी का भी बताया जाता है विधान
अखंड दीपक से जुड़े कुछ प्रचलित उपायों में थोड़ा कपूर और एक पीली कौड़ी रखने की बात भी कही जाती है। कपूर का इस्तेमाल आरती और पूजा के समापन में किया जाता है। वहीं कौड़ी को मां लक्ष्मी और धन-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। पीली कौड़ी को शुभ मानकर पूजा स्थल पर रखने की परंपरा भी कई घरों में है।
लंबी और मोटी बाती से देर तक जलता है दीपक
अगर आप चाहते हैं कि दिवाली की रात दीपक लंबे समय तक जले, तो सबसे पहले सही आकार का दीपक चुनें। इसके लिए बड़ा चौमुखी या गहरा पीतल का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रखें और उसके अनुसार मोटी सूती बाती लगाएं। बाती इतनी लंबी होनी चाहिए कि उसका सिरा घी या तेल में डूबा रहे और लौ को लगातार ईंधन मिलता रहे। दीपक जलाने से पहले उसकी स्थिरता भी जांच लें। छोटी बाती या कम तेल होने पर दीपक बीच रात में बुझ सकता है।
हवा से बचाएं, लेकिन सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान
दीपक को ऐसी जगह रखें जहां तेज हवा ना आती हो। हवा के झोंके से लौ बार-बार हिलती है और दीपक जल्दी बुझ सकता है। इसके लिए कांच की सुरक्षित चिमनी या दीपदान का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आसपास पर्याप्त जगह और हवा का आवागमन बना रहना चाहिए। दीपक को पर्दों, फूलों की सजावट, कागज और दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें। बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से भी इसे दूर रखना जरूरी है।
रातभर जलने वाले अखंड दीपक को बिना निगरानी के ना छोड़ें। धार्मिक मान्यता अपनी जगह है, लेकिन दीपक जलाते समय सुरक्षा को सबसे पहले रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष