दिवाली पर मंगल-केतु ना बिगाड़ दें आपका हाल, पढ़ें दुर्लभ योग का क्या है सच?
दिवाली पर दुर्लभ योगों के बनने के दावे क्या वाकई में सच है? क्या हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है? पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी की मदद से समझें दिवाली पर ग्रहों की स्थिति कैसी है और हमें किस तरह से अलर्ट रहना है?
हर बार की तरह इस बार भी दिवाली पर ग्रहों की स्थिति और शुभ योगों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस दिवाली कुछ खास दुर्लभ योग के बनने की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई में ग्रहों की चाल हमारे लिए शुभ साबित होने वाली हैं? इस दौरान बनने वाला बुधादित्य योग क्या सच में इतना खास है? ग्रहों की स्थिति और बड़े उलट-फेर को पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने जी बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है और बताया है कि हमें इस दौरान किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है?
पंडित जी के अनुसार दिवाली पर बनने वाला बुधादित्य योग दुर्लभ नहीं है। वहीं सूर्य का तुला राशि में नीच अवस्था में होने से लेकर बुध के अस्त होने की स्थिति को नजरअंदाज करना गलत होगा। इसके अलावा शनि का मीन राशि में वक्री होने के साथ-साथ सिंह राशि में ही बड़े-बड़े ग्रहों की युति हमारी जिंदगी में गहरा असर डालेंगी। ग्रहों की स्थिति का असर सिर्फ किसी इंसान ही नहीं बल्कि बाजार से लेकर हर एक चीज पर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति दिवाली पर वाकई में कैसी रहने वाली है?
दिवाली पर बना बुधादित्य योग वाकई में खास है?
दिवाली पर बनने वाले कई दुर्लभ योगों की चर्चा हर तरफ है। इनमें से एक बुधादित्य योग एक है। बता दें कि सूर्य और बुध की युति जब होती है तब ये योग बनता है। पंडित जी के अनुसार ये कोई दुर्लभ योग नहीं माना जाएगा। सूर्य, बुध और शुक्र आमतौर पर एक-दूसरे के आसपास रहकर ही गोचर करते हैं। ऐसे में इनकी युति होना नॉर्मल बात है।
दिवाली पर चंद्रमा और बुध की स्थिति ऐसी होगी कि बुध अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्य तुला राशि में होने की वजह से नीच के माने जाते हैं। ऐसे में इस योग से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करना सही नहीं होगा। इस योग के बनने से ये कहना गलत होगा कि दिवाली पर कोई दुर्लभ स्थिति बन रही है।
शनि और बाकी ग्रहों के क्या है हाल?
दिवाली के दौरान शनि का मीन राशि में वक्री होना कई मामले में चुनौती को बढ़ाएगा। वहीं सिंह राशि में मंगल, केतु और गुरु जैसे ग्रहों की युति भी एक तरह से चिंता का विषय है। पंडित जी के विश्लेषण के हिसाब से ग्रहों की ऐसी स्थिति 12 साल पहले 2014-15 के दौरान दिखी थी। उसी समय वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक मंदी की स्थिति थी। वहीं शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के अलावा राजनीति की दुनिया में भी उथल-पुथल देखी गई थी। जरूरी नहीं है कि सेम चीजें इस साल भी हो लेकिन ग्रहों के उलट-फेर का असर हम पर कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा।
ग्रहों के उलट-फेर से हम पर क्या असर होगा?
मंगल, केतु और गुरु जैसे ग्रहों की युति के वजह से लोगों में बैचेनी ज्यादा हो सकती है। स्वभाव आक्रामक हो सकता है। लोग छोटी-छोटी बात पर ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं कि जिससे मुद्दा बन सकता है। गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हड़बड़ी में काम खराब हो सकता है। पंडित जी के अनुसार बाजार के बहुत ज्यादा मजबूत रहने की भी उम्मीद नहीं है। शेयर बाजार में भी काफी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। वहीं बिजनेस में भी सुस्ती दिख सकती है। किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार करना ही सही रहेगा।
दिवाली के आसपास रहें थोड़ा सतर्क
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार ग्रहों की स्थिति दो देखते हुए इस वक्त थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। बेवजह किसी के साथ बहसबाजी ना करें ना ही बिना बात के गुस्सा करें। इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी करना मुश्किल में ही डालेगा। वहीं अगर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है तो हर एक पहलु चेक कर लेना ही सही होगा। अगर किसी भी वजह से बैचेनी महसूस होने लगे तो खुद को शांत रखने की कोशिश करें। पंडित जी के हिसाब से कुल मिलाकर इस दिवाली पर ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से शुभ या फिर अशुभ कहना सही नहीं होगा। बुधादित्य जैसे योग को दुर्लभ मानने की बजाय बाकी ग्रहों की चाल और उनके असर को समझकर खुद की स्थिति को कंट्रोल करना ही सही फैसला होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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