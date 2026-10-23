दिवाली से पहले इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ के बनेंगे योग
दिवाली 2026 से पहले मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के मौके बन सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इन राशियों के जातकों को नौकरी में तरक्की, कारोबार में फायदा और कमाई बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।
दिवाली से पहले पैसों के मामले में कुछ राशि वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। किसी को नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो किसी के कारोबार में कमाई बढ़ने के योग बन सकते हैं। त्योहार से पहले धन लाभ की उम्मीद कई लोगों को रहती है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों की चाल कुछ राशि वालों के लिए खास रह सकती है।
आइए जानते हैं किन राशि वालों के लिए दिवाली से पहले का समय अच्छा रहने की उम्मीद है-
मेष राशि: कमाई बढ़ने के मिल सकते हैं मौके
मेष राशि वालों के लिए दिवाली से पहले का समय अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को अपने काम में सफलता मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से तरक्की का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। काम में आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद है।कारोबार करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। नए ग्राहक मिलने या किसी पुराने काम से फायदा होने के योग बन सकते हैं। कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों को भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। इससे कमाई बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी मेष राशि वालों के लिए राहत की उम्मीद है। आमदनी बढ़ने पर घर की जरूरतों को पूरा करना आसान हो सकता है। दिवाली की खरीदारी के लिए भी अच्छी योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर, इस राशि के जातकों के लिए त्योहार से पहले धन लाभ और कामकाज में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं।
सिंह राशि: धन लाभ के बन सकते हैं योग
सिंह राशि वालों के लिए दिवाली से पहले का समय कई मायनों में अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को काम में अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। आपके काम से अधिकारी खुश हो सकते हैं। इससे आगे चलकर तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कारोबारियों के लिए भी धन लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं। जिन लोगों का अपना कारोबार है, उन्हें काम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। इससे आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।सिंह राशि के जो जातक नौकरी बदलने या नई जगह काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे मौके सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में सही फैसले लेने से फायदा मिल सकता है। दिवाली से पहले कमाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा सकती है। इस राशि के जातकों के लिए मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद है।
धनु राशि: कारोबार में मिल सकता है फायदा
धनु राशि वालों के लिए दिवाली से पहले धन लाभ के मौके बन सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपने काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नई जिम्मेदारी मिलने से अनुभव बढ़ सकता है। इसके साथ ही भविष्य में तरक्की की राह भी खुल सकती है। कारोबार से जुड़े धनु राशि के जातकों को भी फायदा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बनने और काम का दायरा बढ़ने से कमाई के मौके मिल सकते हैं। जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भी इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी यह समय अच्छा रह सकता है। आमदनी बढ़ने से त्योहार की तैयारियां करना आसान हो सकता है। घर और परिवार से जुड़ी जरूरतों पर भी खर्च कर सकेंगे। धनु राशि वालों के लिए दिवाली से पहले काम और कमाई के मामले में अच्छे नतीजों की उम्मीद है।
मकर राशि: मेहनत का मिल सकता है अच्छा फल
मकर राशि वालों के लिए दिवाली से पहले का समय धन के मामले में अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को अपने काम में सफलता मिल सकती है। काम की जिम्मेदारी बढ़ने या नए मौके मिलने से आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार में नए ऑर्डर मिलने या पुराने काम से फायदा होने की उम्मीद रह सकती है। जो लोग लंबे समय से कारोबार बढ़ाने में जुटे हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। मकर राशि वालों को अपनी कमाई और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का भी मौका मिल सकता है। दिवाली से पहले धन लाभ होने पर त्योहार की खरीदारी और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो सकती है। इस राशि के जातकों के लिए मेहनत का अच्छा फल मिलने और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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