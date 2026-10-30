Diwali 2026: 8 नवंबर को मनाई जाएगी दिवाली, 6 से शुरू होंगे दीपोत्सव के पर्व, देखें धनतेरस से भाई दूज तक की पूरी लिस्ट
दिवाली 2026 का पांच दिवसीय दीपोत्सव 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू होगा और 11 नवंबर को भाई दूज के साथ संपन्न होगा। 7 नवंबर को छोटी दिवाली, 8 नवंबर को दिवाली और लक्ष्मी पूजा और 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी।
Diwali 2026 Date: दिवाली का त्योहार इस साल नवंबर में मनाया जाएगा। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होगी और भाई दूज के साथ पांच दिवसीय पर्व का समापन होगा। इस दौरान घरों में दीप जलेंगे, बाजारों में खरीदारी की रौनक रहेगी और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होगी। दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घरों को सजाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप भी दिवाली की तैयारियां शुरू कर रहे हैं तो पहले धनतेरस से भाई दूज तक सभी त्योहारों की तारीख जान लीजिए।
धनतेरस कब है 2026 में?
इस साल धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और नए सामान खरीदने की परंपरा है। शाम के समय घर के बाहर यम दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार पर अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।
छोटी दिवाली कब है?
छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह पर्व 7 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने और घर में दीप जलाने की परंपरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था। छोटी दिवाली पर घरों की साफ-सफाई और सजावट भी की जाती है।
दिवाली कब मनाई जाएगी?
इस साल दिवाली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। घरों और मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। लोग रंगोली बनाएंगे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है।
गोवर्धन पूजा कब है?
दिवाली के बाद 10 नवंबर, मंगलवार को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इसी घटना की याद में गोवर्धन पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा होती है। कई जगह अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है।
भाई दूज कब मनाई जाएगी?
भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं। दिवाली के बाद आने वाला यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर देता है।
दिवाली 2026 का पूरा त्योहार कैलेंडर
- धनतेरस- 6 नवंबर, शुक्रवार
- छोटी दिवाली- 7 नवंबर, शनिवार
- दिवाली और लक्ष्मी पूजा- 8 नवंबर, रविवार
- गोवर्धन पूजा- 10 नवंबर, मंगलवार
- भाई दूज- 11 नवंबर, बुधवार
इस तरह नवंबर में पांच दिवसीय दीपोत्सव के पर्व मनाए जाएंगे। धनतेरस से शुरू होने वाली त्योहारों की रौनक भाई दूज तक बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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