दिवाली की पूजा की थाली में जरूर रखें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी की कृपा से भरी रहेगी तिजोरी!

दिवाली की रात महालक्ष्मी पूजन की थाली में कौन सी 5 पवित्र चीजें रखना जरूरी माना जाता है? जानिए कमलगट्टा, पीली कौड़ी, साबुत धनिया, गोमती चक्र और अक्षत के धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व के बारे में।

दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी के स्वागत और धन-समृद्धि की कामना का पर्व है। इस दिन घरों में दीप जलाने के साथ विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री में कई ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में मां लक्ष्मी का प्रिय बताया गया है। कमलगट्टा, पीली कौड़ी, साबुत धनिया, गोमती चक्र और अक्षत ऐसी ही 5 शुभ वस्तुएं हैं। मान्यता है कि दिवाली की पूजा में इन्हें शामिल करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं इन पांच चीजों का महत्व और पूजा में इन्हें रखने का तरीका।

कमलगट्टा: मां लक्ष्मी को प्रिय है यह वस्तु कमलगट्टा कमल के पौधे से प्राप्त होने वाले बीज हैं। मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय माना जाता है और उन्हें कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। इसी वजह से कमलगट्टे का भी लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व है। दिवाली की पूजा में मां लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टा अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य और समृद्धि बनी रहती है। कई श्रद्धालु कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करते हैं। इसके लिए 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप किया जाता है।

पीली कौड़ी: धन और सौभाग्य का प्रतीक धार्मिक मान्यताओं में पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी से जुड़ा शुभ प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, कौड़ी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। इसलिए इसे धन और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। दिवाली की पूजा की थाली में 5 या 11 पीली कौड़ियां रख सकते हैं। पूजा के दौरान इन्हें मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। पूजा पूरी होने के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती है।

साबुत धनिया: आर्थिक उन्नति से जुड़ी मान्यता धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदने की परंपरा कई घरों में निभाई जाती है। इसे धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन भी लक्ष्मी पूजन में साबुत धनिया शामिल करना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक छोटी कटोरी में धनिया भरकर मां लक्ष्मी के सामने रखें। कुछ लोग इसके ऊपर चांदी का सिक्का भी रखते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद धनिए के कुछ दानों को घर के गमले या बगीचे में बोने की परंपरा है। धार्मिक विश्वास है कि जिस तरह धनिया का पौधा हरा-भरा बढ़ता है, उसी तरह घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति बनी रहती है।

गोमती चक्र: शुभता और बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक गोमती चक्र एक प्राकृतिक वस्तु है, जिसे धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जोड़कर देखा जाता है। इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। वास्तु से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की पूजा में गोमती चक्र शामिल करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और कारोबार में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। पूजा के समय इसे मां लक्ष्मी के सामने रखें और विधि-विधान से अर्पित करें। कुछ लोग पूजा के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर रखते हैं। मान्यता है कि इससे घर को बुरी नजर से बचाने और सुख-शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।

अक्षत: अन्न और धन की पूर्णता का प्रतीक अक्षत यानी बिना टूटे साबुत चावल को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पूजा सामग्री माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पूर्णता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। दिवाली की लक्ष्मी पूजा में हल्दी से रंगे अक्षत अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके लिए साबुत चावल को हल्दी में मिलाकर मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि अक्षत अर्पित करने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए दिवाली की पूजा की थाली में अक्षत जरूर शामिल करें।

दीपावली की पूजा थाली में इन 5 चीजों को शामिल कर आप अपने घर पर मां लक्ष्मी की आमंत्रित कर सकते हैं।