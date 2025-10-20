Hindustan Hindi News
Diwali 2025 Wishes: दिवाली की बधाई देने के लिए शेयर करें 10 शानदार स्टेटस और शुभकामनाएं

Diwali 2025 Wishes: दिवाली की बधाई देने के लिए शेयर करें 10 शानदार स्टेटस और शुभकामनाएं

Diwali 2025 Wishes in Hindi images: आज कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में लोग लक्ष्मी व गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। अपनों की दीपावली को रंगीन बनाने के लिए शेयर करें ये स्पेशल बधाई संदेश-

Mon, 20 Oct 2025 AM
Diwali 2025 Wishes in Hindi: आज कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में लोग लक्ष्मी व गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। अपनों की दीपावली को रंगीन बनाने के लिए शेयर करें ये स्पेशल बधाई संदेश-

दिवाली की बधाई देने के लिए शेयर करें 10 शानदार स्टेटस और शुभकामनाएं

सुख-समृद्धि मिले इस दीवाली पर

दुख से मुक्ति मिले इस दीवाली पर,

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो आपके साथ

लाखों खुशियां मिलें इस दीवाली पर

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीप से दीप जलें तो हो दीपावली
उदास चेहरे खिलें तो हो दीपावली
बाहर की सफाई हो चुकी बहुत
दिल से दिल मिलें तो हो दीपावली

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

लक्ष्मी आएंगी इतनी की सब जगह नाम होगा,
दिन रात व्यापार बढे, इतना अधिक काम होगा,
घर-परिवार समाज में करेंगे राज,
यही कामना है हमारी आपके लिए आज

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

चमके जैसे चांद और तारा,
ऐसा हो आपके जीवन में उजियारा।
सदा आप मुस्कुराते रहें,
ऐसा दिल का है अरमान हमारा

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

हर खुशी, खुशी मांगे आपसे,
हर जिंदगी, जिंदगी मांगे आपसे,
इतना उजाला हो आपके जीवन में,
कि दिया भी रोशनी मांगे आपसे।

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दिवाली के पावन अवसर पर,

बुराई का नाश हो और अच्छाई की जीत हो

आप और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं!

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

हर घर में हो उजाला

आए ना कोई रात काली

हर घर में मनाएं खुशियां

हर घर में हो दीवाली

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

अंधेरे को दूर भगाओ,

ज्ञान का दीप जलाओ,

जीवन के हर मोड़ पर,

सफलता का जश्न मनाओ

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए

दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए

खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं

दीपावली की शुभकामनाएं

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार

शुभकामना करो हमारी स्वीकार

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

