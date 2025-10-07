Vastu Tips: दीवाली के दिन करें वास्तु के 5 आसान उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से जगेगा सोया भाग्य

Diwali Vastu Tips: वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। जानें दिवाली के दिन के वास्तु उपाय।

Diwali Vastu Tips in Hindi: दिवाली रोशनी व खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार का हर व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल दिवाली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को है। इस दिन मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन कुछ वास्तु उपायों को करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है, साथ ही उनकी कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होती है।

दिवाली के दिन करें ये आसान वास्तु उपाय- 1. दिवाली के दिन सुबह सफाई के बाद पूरे घर में कच्चा दूध, केसर, हल्दी तथा गंगाजल आम के पत्तों से छिड़कना चाहिए। ध्यान रखें ये सारी चीजें शौचालयों में नहीं छिड़कनी हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

2. दिवाली के दिन गेंदे, आम तथा अशोक के पत्तों की बंदनवार लगाएं, जिसमें पत्ते विषम संख्या में हों। घर या ऑफिस के अग्नि कोण में 6 दीपक घी के जलाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है।

3. दिवाली के दिन पितरों के लिए कुछ अनाज, दूध एवं मिठाई दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में स्थाई वास होता है।

4. दिवाली के दिन शाम को शिव मंदिर में शिवलिंग पर एक घी का दीपक जलाना पितृ दोष में लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा होती है और मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है।

5. दिवाली के दिन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर की फर्श पर नमक का पोंछा लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।