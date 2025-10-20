आज और कल दोनों दिन दिवाली, जानें लक्ष्मी-गणेश पूजन के सभी शुभ मुहूर्त

संक्षेप: देशभर में इस बार दीपावली की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। कहीं 20 अक्टूबर का दिन शुभ बताया जा रहा है, तो कहीं 21 अक्टूबर को शास्त्रसम्मत माना गया है। ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य दोनों पक्षों से अपने-अपने तर्क रख रहे हैं।

देशभर में इस बार दीपावली की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। कहीं 20 अक्टूबर का दिन शुभ बताया जा रहा है, तो कहीं 21 अक्टूबर को शास्त्रसम्मत माना गया है। ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य दोनों पक्षों से अपने-अपने तर्क रख रहे हैं, जिससे आम लोग भी यह तय नहीं कर पा रहे कि दीपों का यह पर्व आखिर किस दिन मनाया जाए। उत्तराखंड के चारों धाम- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के धर्माचार्यों ने गहन विचार-विमर्श के बाद 20 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 20 अक्टूबर की रात अमावस्या तिथि, प्रदोषकाल और शुभ मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन और दीपोत्सव का आयोजन धर्मसम्मत रहेगा।” कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट से शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन निशीथ काल में किया जाता है, जो 20 अक्टूबर की रात को पड़ रहा है, इसलिए इसी दिन दीपावली मनाना उचित है।

दूसरी ओर कुछ ज्योतिषाचार्य 21 अक्टूबर को अधिक उपयुक्त बता रहे हैं। इस वर्ष भी अमावस्या और प्रतिपदा के संधिकाल में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, परंपरानुसार लक्ष्मी आगमन के लिए सायंकालिक संधिकाल का समय महत्वपूर्ण माना गया है, जो 21 अक्टूबर को है। अंततः 21 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। अमावस्या 26 घंटे 10 मिनट और प्रतिपदा 26 घंटे 22 मिनट की है। संधिकाल में लक्ष्मी पूजन करने का विधान है, और वह 21 अक्टूबर की शाम को बन रहा है। इसलिए इस दिन का पूजन शास्त्रसम्मत है।”

21 अक्टूबर को मनाने का मत- 21 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर की रात आठ बजकर 17 मिनट पर चित्रा नक्षत्र शुरू होगा और रात 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। स्वाती नक्षत्र 21 अक्टूबर को लगेगा, और लक्ष्मी पूजा का विधान स्वाती नक्षत्र में ही होता है। इसलिए 21 तारीख का दिन धार्मिक दृष्टि से अधिक शुभ रहेगा।

अर्थात इस बार दीपावली को लेकर देशभर में दो मत हैं—एक 20 अक्टूबर की रात अमावस्या और प्रदोषकाल के संयोग पर आधारित, दूसरा 21 अक्टूबर की शाम संधिकाल और स्वाती नक्षत्र के शुभ संयोग पर। हालांकि बद्री-केदार धाम सहित कई प्रमुख मठ-मंदिर 20 को दीपोत्सव मनाएंगे, वहीं उत्तराखंड विद्वत सभा और कई पंचांग 21 को अधिक शुद्ध तिथि मान रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस वर्ष दीपावली दो दिनों तक पूरे उल्लास के साथ मनाई जाएगी। 20 की रात से दीप जलने शुरू होंगे और 21 की शाम तक रोशनी, पूजा और उत्सव का माहौल बना रहेगा। दोनों ही दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा।

20 अक्टूबर को पूजा का मुहूर्त- प्रदोषकाल: 5:46 PM से 8:18 PM के बीच।

वृश्चिक (स्थिर) लग्न / वृषभ लग्न अवधि: लगभग 7:08 PM से 9:03 PM तक।

लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए मुख्य मुहूर्त: 7:08 PM से 8:18 PM के बीच।