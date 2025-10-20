Hindustan Hindi News
Diwali Puja: दिवाली पूजा में क्या-क्या सामान लगता है? यहां मिला लें गणेश-लक्ष्मी पूजन सामग्री लिस्ट

संक्षेप: Diwali Puja Samagri List: दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है और मां लक्ष्मी का घर पर वास होता है। जानें दिवाली पूजन में क्या-क्या सामग्री लगती है। 

Mon, 20 Oct 2025 07:05 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Diwali puja samagri list: दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को है। यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लोग धन की देवी मां लक्ष्मी व भगवान व भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दीवाली पूजा के लिए गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा के अलावा भी अन्य सामान लगता है। अगर आप दीवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, तो यहां देखें आपको दीपावली पूजा के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए।

दिवाली पूजा के लिए क्या-क्या सामना लगता है: माता लक्ष्मी, भगवान गणेश व कुबेर जी की मूर्ति, लाल या पीला कपड़ा (आसन के लिए), लकड़ी की चौकी, मिट्टी के दीये, दूर्वा, कमल का फूल, जनेऊ, झाड़ू, कलम, बही खाता, शंख, कमलगट्टा, लौंग, अगरबत्ती, माचिस, धूप, कलश, पान के पत्ते, फूल, भगवानों के लिए फूल माला, बंदनवार, खील-बताशे, धनिया के बीज, रंगोली बनाने के लिए रंग, आरती किताब, जल, सुपारी, सिक्के, आम के पत्ते, पंचामृत (दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल), गंगाजल (शुद्धिकरण के लिए), दीपक, घी व तेल (दीपक के लिए), सिंदूर, हल्दी, चावल (अक्षत), रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मौली, मिठाई, फल, सूखे मेवे, चांदी या तांबे का सिक्का, गेहूं के दाने, दीवाली पूजा के लिए थाली, रूई की बाती और घंटी आदि।

दिवाली पूजन मंत्र-

दिवाली या दीपावली पूजन के दौरान नीचे बताए मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से धन वृद्धि होती है और परिवार में सुख-शांति आती है।

गणेश जी मंत्र- ॐ गं गणपतये नमः।

लक्ष्मी जी मंत्र- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः।

कुबेर जी मंत्र- ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये नमः।

दिवाली पूजा से क्या लाभ मिलता है: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थाई वास होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है।

