शुभ दीपावली आज, नोट कर लें लक्ष्मी-गणेश पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, आरती, मंत्र, भोग और उपाय
आज 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन को लेकर कई लोग असमंजस में थे कि पूजा कब करें, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। लेकिन पंचांग के अनुसार, इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन प्रदोष काल और महानिशीथ काल में अमावस्या तिथि विद्यमान है।
शुभ मुहूर्त
अमावस्या तिथि: 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे तक रहेगी।
प्रदोष काल: शाम 5:46 बजे से रात 8:18 बजे तक।
वृश्चिक (स्थिर) लग्न: रात 7:08 बजे से 9:03 बजे तक।
मुख्य पूजा मुहूर्त: रात 7:08 बजे से 8:18 बजे तक।
पूजा विधि
स्थान की तैयारी: पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां दीपमालिका, रंगोली और फूलों से सजाएं।
कलश स्थापना: एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डालें। कलश को पूजा स्थल पर रखें।
गणेश पूजा: सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें लाल फूल, दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करें।
लक्ष्मी पूजा: मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ करके रखें। उन्हें लाल फूल, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें।
कुबेर पूजा: भगवान कुबेर की पूजा करें और उनके समक्ष 11 कौड़ी रखें। "ॐ यक्षाय कुबेराय नमः" मंत्र का जाप करें।
बही-खाता पूजा: व्यापारी वर्ग अपने बही-खातों की पूजा करें। उन्हें रोली और अक्षत से तिलक करें।
मंत्र और आरती
लक्ष्मी मंत्र: "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः"
गणेश मंत्र: "ॐ गं गणपतये नमः"
लक्ष्मी आरती: "ॐ जय लक्ष्मी माता, मया जय लक्ष्मी माता..."
भोग सामग्री- लड्डू, मोदक, बताशे, खील, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, शहद, घी, शक्कर, ताजे फूल।
उपाय और व्रत
दीपदान: रात को 13 या 26 दीपकों का दीपदान करें।
उपवास: पूजा से पूर्व उपवास रखें और रात को निशीथ काल में पूजा करें।
स्वच्छता: घर की सफाई और सजावट से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
Ganesh Ji Ki Aarti, गणेश जी की आरती-
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
एकदन्त, दयावन्त, चार भुजा धारी।
माथे पर तिलक सोहे, मूषक की सवारी॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया।
बाँझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
लड्डूवन का भोग लगे, संत करें सेवा॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
दीनन की लाज रखो, शम्भु सुतवारी।
कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
Maa Laxmi Aarti, मां लक्ष्मी आरती-
ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता
तुमको निशदिन सेवत, मैया जी को निशदिन * सेवत हरि विष्णुविधाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता
सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
दुर्गारूप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता
जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता
कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
जिस घर मेंतुम रहतीं, सब सद्गुणद्गु आता
सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता
खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
शुभ-गुणगु मन्दि र सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता
रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई नर गाता
उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता
तुमको निशदिन सेवत,
मैया जी को निशदिन सेवत हरि विष्णु विधाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2