Hindi Newsधर्म न्यूज़Diwali 2025 Dhan Labh Ke Upay: Maa Laxmi Remedies for Wealth and Prosperity
दिवाली की शाम करें ये खास उपाय, पूजा में रखें ये चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, होगी धन वर्षा

Sun, 19 Oct 2025 10:06 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दीपावली का त्योहार न सिर्फ रोशनी और खुशियों का पर्व है, बल्कि यह दिन महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय भी माना जाता है। इस साल दिवाली 21 अक्टूबर को है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कुछ सरल उपाय जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, दिवाली की शाम से रात तक का समय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं वो 5 असरदार उपाय, जो इस दिवाली आपके जीवन में समृद्धि का दीप जला सकते हैं।

1. सूर्यास्त के बाद तुलसी या पीपल के पास दीपक जलाएं

दिवाली की संध्या होते ही तुलसी या पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं। दीपक में चार बत्तियाँ रखें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें। इससे घर में शांति और विष्णु-लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है।

2. घर के मुख्य द्वार पर पांच दीपक जलाएं

शाम को पूजा से पहले मुख्य द्वार के दोनों ओर, तुलसी चौरा, पानी की टंकी और दक्षिण दिशा में एक-एक दीपक जलाएं। साथ ही उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में भी दीपक अवश्य रखें। ये उपाय दरिद्रता को समाप्त करता है और धन की आवक को स्थिर बनाता है।

3. लक्ष्मी पूजन के बाद रखें 11 कौड़ियां

पूजा के बाद 11 पीली कौड़ियां लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें।अगली सुबह उनमें से एक कौड़ी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता में बेहद शुभ माना गया है।

4. शमी या आंवले का पत्ता घर में रखें

दिवाली की रात को शमी या आँवले का पत्ता घर के मंदिर या तिजोरी के पास रखें। मान्यता है कि यह उपाय राहु-केतु और शनि से जुड़ी नकारात्मक शक्तियों को शांत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।

5. पूजा में रखें काली हल्दी और चांदी का सिक्का

महालक्ष्मी पूजन के समय काली हल्दी, चांदी का सिक्का और कमलगट्टा माला पूजा में रखें। पूजा के बाद इन्हें अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। यह उपाय व्यवसाय में वृद्धि, आर्थिक उन्नति और स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है।

