आज रात करें ये खास उपाय, ये है दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त

Hindi Newsधर्म न्यूज़Diwali 2025 Dhan Labh Ke upay Laxmi Ganesh Puja shubh muhurat time remedies
संक्षेप: Diwali 2025 Dhan Labh Ke upay : आज देशभर में रोशनी का पर्व दीपावली बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंधकार पर प्रकाश, नकारात्मकता पर सकारात्मकता और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक यह त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Mon, 20 Oct 2025 07:07 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज देशभर में रोशनी का पर्व दीपावली बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंधकार पर प्रकाश, नकारात्मकता पर सकारात्मकता और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक यह त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसी रात अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और महानिशीथ काल का संयोग बन रहा है, जो लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की रात महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और उन घरों में निवास करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशित और भक्तिभाव से भरे हों। इसलिए दीपावली केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश जगाने का पर्व है। आज रात के शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से घर में धन, शांति और सौभाग्य का वास होता है।

दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त (Diwali Puja Muhurat 2025)

पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि आज दोपहर 3 बजकर 44 मिनट से शुरू होकर कल, 21 अक्टूबर शाम 5 बजकर 54 मिनट तक रहेगी।

लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ समय आज रात 7 बजकर 08 मिनट से 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। यह समय प्रदोष काल और वृषभ लग्न का संयोग है, जो स्थिर लग्न मानी जाती है — यानी इस मुहूर्त में पूजा करने से धन, स्थिरता और समृद्धि बनी रहती है।

मुख्य मुहूर्त:

प्रदोष काल: शाम 5:46 से रात 8:18 तक

वृषभ लग्न: रात 7:08 से 9:03 तक

निशीथ काल पूजा: रात 11:47 से 12:36 तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से 12:34 तक

गोधूली बेला: शाम 5:57 से 6:22 तक

आज रात के खास उपाय

13 या 26 दीपक जलाएं: घर के हर कोने में दीप जलाएं, विशेषकर तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर।

कौड़ी उपाय: पूजा के बाद 11 पीली कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रखें। धन वृद्धि होगी।

शंख ध्वनि करें: पूजा के बाद घर में शंख बजाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।

गाय को रोटी खिलाएं: शाम को गाय को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

धन आकर्षण मंत्र: रात 12 बजे के बाद 108 बार “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें।

