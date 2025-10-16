दिवाली पर कई दुर्लभ संयोग, लक्ष्मी पूजा के लिए ये मुहूर्त हैं शुभ, जरूर करें ये खास उपाय

संक्षेप: दीपावली, जिसे अंधकार पर प्रकाश की जीत और समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली का मुख्य पर्व यानी महालक्ष्मी पूजा है। इस वर्ष 2025 में कई दुर्लभ ज्योतिषीय योगों के साथ आ रहा है। हर साल की तरह, इस वर्ष भी घर-घर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा।

दीपावली, जिसे अंधकार पर प्रकाश की जीत और समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली का मुख्य पर्व यानी महालक्ष्मी पूजा है। इस वर्ष 2025 में कई दुर्लभ ज्योतिषीय योगों के साथ आ रहा है। हर साल की तरह, इस वर्ष भी घर-घर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार का पर्व सामान्य दीपावली से अलग है क्योंकि कई शुभ योग और विशेष मुहूर्त एक साथ बन रहे हैं, जो धन, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल हैं।विशेष रूप से, इस वर्ष हंस महापुरुष योग और शनि वक्री योग भी बन रहे हैं। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो घर में मान-सम्मान और आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। वहीं, शनि देव वक्री अवस्था में हैं, जो कुछ राशियों के लिए अप्रत्याशित लाभ और सफलता के योग बना रहे हैं।

लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त (20 अक्टूबर 2025, सोमवार) प्रदोष काल: शाम 05:57 बजे से रात्रि 08:27 बजे तक

मुख्य पूजा मुहूर्त: रात्रि 07:08 बजे से 08:17 बजे तक

निशीथ काल पूजा: मध्यरात्रि 11:47 बजे से 12:36 बजे तक

दीपावली के उपाय साफ-सफाई और दीपक जलाना पूजा से पहले घर को पूरी तरह साफ करें। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और तिजोरी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का स्वागत करती है।

कमल और हल्दी-अक्षत का तिलक पूजा में कमल के फूल और माला जरूर रखें। हल्दी और अक्षत (साबुत चावल) से लक्ष्मी जी का तिलक करें और पूजा स्थल पर रखें। यह उपाय धन और खुशहाली बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

तिजोरी में धन सामग्री का रखरखाव पूजा के बाद कमल गट्टे, हल्दी और पीली कौड़ियां लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन स्थान में रखें। इससे घर में आर्थिक स्थिरता और धन वृद्धि बनी रहती है।