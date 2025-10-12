Diwali 2025 date: दिवाली 20 को तो स्नान दान की अमावस्या कब?, दिवाली के बाद एक दिन खाली, जानें गोवर्धन पूजा कब
कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि तब है और दिवाली कब है, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब होगी। जानें अगर आपको भी इन तिथियों में लेकर कंफ्यूजन है। 20 अक्तूबर को दीवाली का समय श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मपुराण का मत है कि ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्धरात्रव्यापिनी मुख्या अर्थात दीपावली के लिए प्रदोष और अर्धरात्रिव्यापिनी मुख्य अमावस्या ही प्रमुख है। इस साल दिवाली 6 दिन का पर्व मनेगा। दरअसल इस साल 20 अक्टूबर को सोमवार को अमावस्या तिथि दोपहर में लगेगी। दिवाली का पर्व प्रदोष काल कार्तिक अमावस्या में होता है, जो 20 अक्टूबर की शाम को मिल रहा है। 20 अक्टूबर को ही पूरी अमावस्या तथा निशीथकाल में भी पूर्ण प्राप्त होने से दीपावली पूजन शास्त्र सम्मत है। दिवाली का पर्व 18 अक्टूबरको धनतेरस से शुरू होगा और 23 अक्तूबर को भाई दूज के दिन समापन होगा। दिवाली 20 अक्टूबर को होगी तो स्नान और दान भी इसी दिन कर सकते हैं, जो लोग उदयातिथि में स्नान दान करना चाहते हैं, वो 21 अक्टूबर के दिन भी कर सकते हैं, 21 अक्टूबर का दिन खाली है। इस दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होगी।पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार 21अक्टूबर दिन मंगलवार को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन भौमवती अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन पितरों के लिए तर्पण बहुत शुभ रहेगा। यह साल की बड़ी अमावस्या है, इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। अमावस्या के श्राद्धकर्म इसी दिन होंगे।
कब लग रही है अमावस्या तिथि और कब है दिवाली
अमावस्या इस साल 20 अक्तूबर को दोपहर 3.45 बजे से 21अक्तूबर को शाम 5.54 तक ही रहेगी। पितरों के श्राद्ध, तर्पण, पूजन दीपदान, ब्राह्मण भोजन आदि के लिए चतुर्दशी और अमावस्या दोनों तिथि सही हैं।
श्रेष्ठ पूजन मुहूर्त
धनतेरस पर 18 अक्टूबर 2025, शनिवार
धन्वंतरि पूजन श्रेष्ठ मुहूर्त सायं 5.46 बजे से 7.21 तक
धनतेरस खरीददारी मुहूर्त दोपहर 12.19 बजे से सायं 4.20 तक
रात 8.55 बजे से देर रात्रि 1.38 तक
19 अक्टूबर 2025 रविवार सुबह 7.47 बजे से दोपहर 12.26 तक
दीपावली पूजन श्रेष्ठ मुहूर्त प्रतिष्ठान 20 अक्टूबर 2025, सोमवार -
5.44 बजे से 7.19 बजे तक मेष लग्न, चल चौघड़िया प्रतिष्ठान के साथ घर पर पूजन मुहूर्त सायं 7.05 बजे से रात्रि 9.01 बजे तक
वृषभ स्थिर लग्न निशीथ काल पूजन मुहूर्त देर रात्रि 1.36 बजे से 3.53 तक सिंह लग्न शुभ चौघड़िया
दिन त्यौहार तिथि सप्ताह का दिन
1 धनतेरस 18 अक्टूबर, 2025 शनिवार
2 नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार
3 दिवाली (लक्ष्मी पूजन) 21 अक्टूबर, 2025 मंगलवार
4 गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर, 2025 बुधवार
5 भाई दूज 23 अक्टूबर, 2025 गुरुवार
