Diwali 2025 date: दिवाली 20 को तो स्नान दान की अमावस्या कब?, दिवाली के बाद एक दिन खाली, जानें गोवर्धन पूजा कब

कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि तब है और दिवाली कब है, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब होगी। जानें अगर आपको भी इन तिथियों में लेकर कंफ्यूजन है। 20 अक्तूबर को दीवाली का समय श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मपुराण का मत है कि ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्धरात्रव्यापिनी मुख्या अर्थात दीपावली के लिए प्रदोष और अर्धरात्रिव्यापिनी मुख्य अमावस्या ही प्रमुख है। इस साल दिवाली 6 दिन का पर्व मनेगा। दरअसल इस साल 20 अक्टूबर को सोमवार को अमावस्या तिथि दोपहर में लगेगी। दिवाली का पर्व प्रदोष काल कार्तिक अमावस्या में होता है, जो 20 अक्टूबर की शाम को मिल रहा है। 20 अक्टूबर को ही पूरी अमावस्या तथा निशीथकाल में भी पूर्ण प्राप्त होने से दीपावली पूजन शास्त्र सम्मत है। दिवाली का पर्व 18 अक्टूबरको धनतेरस से शुरू होगा और 23 अक्तूबर को भाई दूज के दिन समापन होगा। दिवाली 20 अक्टूबर को होगी तो स्नान और दान भी इसी दिन कर सकते हैं, जो लोग उदयातिथि में स्नान दान करना चाहते हैं, वो 21 अक्टूबर के दिन भी कर सकते हैं, 21 अक्टूबर का दिन खाली है। इस दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होगी।पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार 21अक्टूबर दिन मंगलवार को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन भौमवती अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन पितरों के लिए तर्पण बहुत शुभ रहेगा। यह साल की बड़ी अमावस्या है, इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। अमावस्या के श्राद्धकर्म इसी दिन होंगे।