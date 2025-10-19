Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Diwali 20 october ko hai ya 21 october ko Why not to celebrate diwali on 21 october 2025 india know from astrologer
Diwali Kis Din Manaye: 21 अक्टूबर को दिवाली मनाना क्यों नहीं है उचित? जान लें ज्योतिषाचार्य का मत

Diwali Kis Din Manaye: 21 अक्टूबर को दिवाली मनाना क्यों नहीं है उचित? जान लें ज्योतिषाचार्य का मत

संक्षेप: Diwali kab hai: दिवाली हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार दो दिन अमावस्या होने के कारण लोगों के बीच दिवाली या दीपावली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि दिवाली 21 अक्टूबर को मनाना उचित नहीं रहेगी, जानें इसके पीछे का कारण।

Sun, 19 Oct 2025 01:35 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Diwali 21 October 2025 ko Manaye ya nahi: दिवाली किस दिन मनाना उचित है, इसे लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है। पूरे भारत में हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हालांकि ज्योतिषाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाना उचित रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर दिवाली का पर्व 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार को भी मनाया जाएगा। हर साल यह कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार अमावस्या तिथि दो दिन होने के कारण दिवाली की तारीख में असमंजस की स्थिति बनी है। जानें ज्योतिषाचार्य से 21 अक्टूबर को दिवाली मनाना क्यों उचित नहीं है।

21 अक्टूबर का दिन लक्ष्मी पूजन के लिए क्यों उचित नहीं है: ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अगर अमावस्या तिथि दो दिन हो, तो दिवाली उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल के साथ विद्यमान हो। प्रदोष काल सूर्य अस्त होने के बाद तीन मुहूर्त के समय को कहा जाता है। आमतौर पर सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट के आसपास का समय प्रदोष काल होता है। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 03:44 मिनट पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर को शाम 05:50 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष काल व अमावस्या तिथि एक साथ 20 अक्टूबर को विद्यमान रहेंगी, 21 अक्टूबर को यह संयोग नहीं बन रहा है। लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय ही उत्तम माना गया है, इसलिए 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करना उचित नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:दिवाली कल, जानें गणेश-लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री लिस्ट, भोग, मंत्र

20 अक्टूबर का दिन दिवाली के लिए क्यों उत्तम है: दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए अमावस्या तिथि रात भर होना शुभ माना गया है, जिसे निशीथ व्यापिनी अमावस्या भी कहा जाता है। यह संयोग भी 20 अक्टूबर को ही बन रहा है। इसलिए 20 अक्टूबर का दिन लक्ष्मी पूजन, प्रदोष काल की पूजा व महानिशा पूजा के लिए उत्तम रहने वाला है।

20 अक्टूबर को प्रदोष काल व वृषभ काल कब से कब तक रहेगा:

प्रदोष काल - शाम 05:46 बजे से रात 08:18 बजे तक।

वृषभ काल - शाम 07:08 बजे से रात 09:03 बजे तक।

21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि पर क्या करें: 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि होने से इसका महत्व बढ़ जाता है। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का स्नान, दान व शनि पूजन करना अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान व दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किन 3 चीजों का दान करना चाहिए?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Diwali Diwali kab hai Deepawali
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने