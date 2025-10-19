20 अक्टूबर को दिवाली, इस शुभ मुहूर्त में करें लक्ष्मी-गणेश की पूजा, नोट कर लें पूजा विधि

Laxmi Ganesh Puja Shubh Muhurat : इस साल दिवाली की तारीख को लेकर पूरे देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाना शुभ रहेगा, तो कहीं 21 अक्टूबर को इसे मनाने की सलाह दी जा रही है। दरअसल, इस बार अमावस्या तिथि दो दिनों तक पड़ रही है, जिस कारण लोगों के मन में भ्रम है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगी, और इसका समापन 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा। यानी अमावस्या तिथि दो दिन तक रहने के कारण ही यह उलझन बनी है कि दिवाली किस दिन मनाई जाए। काशी पंचांग के अनुसार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाना ही अधिक उचित रहेगा क्योंकि इसी दिन अमावस्या में प्रदोष काल और महानिशीथ काल प्राप्त हो रहा है। इन्हीं दो कालों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। दिवाली का प्रमुख पूजन प्रदोष काल और निशीथ काल में ही किया जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन और काली पूजन दोनों 20 अक्टूबर को करना शुभ रहेगा। जबकि 21 अक्टूबर को ऑफिस या व्यापारिक पूजन किया जा सकता है।