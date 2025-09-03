मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखते ही सबसे पहले करें ये काम, जाने क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

Premanand Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के दौरान कई ऐसी बातें बताते हैं, जिसका पालन तमाम लोग करते हैं। एक प्रवचन के दौरान उन्होंने मंदिर जाने से संबंधित कुछ नियमों का जिक्र किया था।

भागती-दौड़ती जिंदगी के बीच कुछ पल अपने लिए निकाल लिए तो समझिए बहुत है। आजकल की लाइफस्टाइल के चलते तमाम लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं। ऐसे में वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज की बातें दिलों को सुकून पहुंचाती हैंं। आए दिन प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन में कई ऐसी बातें कहते हैं जो लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी हुई होती हैं। वहीं अपने प्रवचनों के द्वारा प्रेमानंद महाराज लोगों को भगवान की भक्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। वहीं मंदिर को लेकर कई तरह के नियम भी हैं। इसी से जुड़ी कुछ बातें प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान की थी।

मंदिर में प्रवेश के समय करना चाहिए ये काम अपने प्रवचन के दौरान प्रेमानंद महाराज ने बताया कि आखिर मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उनके मुताबिक मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियम हैं, जिसका पालन हर किसी को करना चाहिए। उनका कहना है कि जिसने भी इन नियमों को ध्यान से समझकर इसका पालन किया तो उसे भगवान की खूब कृपा मिलती है। साथ ही ऐसा करने से मन भी काफी शांत रहता है। उन्होंने बताया कि मंदिर में आते ही पहली सीढ़ी के पैर छूने चाहिए। साथ ही इस दौरान ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। मौन धारण करते हुए मंदिर में इस तरह से प्रवेश करना सबसे सही होता है।