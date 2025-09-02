सुबह देर तक सोने वालों को होते हैं ये नुकसान, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

Premanand Maharaj Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने हालिया प्रवचन में देर से जगने वालों को लेकर कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि जो लोग आधी रात के बाद सो सकर सुबह देर से उठते हैं, वो लोग जीवन में कई अवसर मिस कर जाते हैं।

आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में लोगों की लाइफस्टाइल काफी बदल चुकी है। गैजेट्स का इस्तेमाल करने, स्ट्रेस और एग्जाइंटी की वजह से लोगों के जगने और सोने का समय भी बदल गया है। देर से सोकर उठने को तो कई लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया गया है। कुछ लोग 10 बजे से पहले बेड नहीं छोड़ते हैं तो वहीं कुछ लोगों ने 12 बजे के बाद उठने को ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है हालांकि इससे पूरा रूटीन गड़बड़ होता है और अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने भी सुबह देर तक सोने को नुकसानदायक बताया है। उनका कहना है जो लोग देर से सोकर उठते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है।

ब्रह्म मुहूर्त में जगने से मिलते हैं कई लाभ बता दें कि सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक अलग महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त या फिर सुबह जल्दी उठकर अपने काम कर लिए जाए तो इससे शरीर फुर्तीला रहता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडीटेशन करने वाले लोग आम लोगों से कई मामलों में आगे निकल जाते हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि जो लोग सुबह 8-9 बजे सोकर उठते हैं, वो कई चीजों को मिस कर जाते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय मेडीटेशन और जाप करने के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है। कुछ लोग देर तक सोने की वजह से इस अवसर को खो देते हैं।