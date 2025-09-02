waking up late night is not good for these 2 things according to premanand maharaj सुबह देर तक सोने वालों को होते हैं ये नुकसान, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?
Premanand Maharaj Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने हालिया प्रवचन में देर से जगने वालों को लेकर कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि जो लोग आधी रात के बाद सो सकर सुबह देर से उठते हैं, वो लोग जीवन में कई अवसर मिस कर जाते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:56 AM
आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में लोगों की लाइफस्टाइल काफी बदल चुकी है। गैजेट्स का इस्तेमाल करने, स्ट्रेस और एग्जाइंटी की वजह से लोगों के जगने और सोने का समय भी बदल गया है। देर से सोकर उठने को तो कई लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया गया है। कुछ लोग 10 बजे से पहले बेड नहीं छोड़ते हैं तो वहीं कुछ लोगों ने 12 बजे के बाद उठने को ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है हालांकि इससे पूरा रूटीन गड़बड़ होता है और अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने भी सुबह देर तक सोने को नुकसानदायक बताया है। उनका कहना है जो लोग देर से सोकर उठते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है।

ब्रह्म मुहूर्त में जगने से मिलते हैं कई लाभ

बता दें कि सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक अलग महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त या फिर सुबह जल्दी उठकर अपने काम कर लिए जाए तो इससे शरीर फुर्तीला रहता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडीटेशन करने वाले लोग आम लोगों से कई मामलों में आगे निकल जाते हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि जो लोग सुबह 8-9 बजे सोकर उठते हैं, वो कई चीजों को मिस कर जाते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय मेडीटेशन और जाप करने के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है। कुछ लोग देर तक सोने की वजह से इस अवसर को खो देते हैं।

देर तक सोने से बिगड़ती है सेहत

प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में आगे कहा है कि सुबह के समय प्रकृति, ऊर्जा और अवसर तीनों का बुलावा हमारे लिए आता है। जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं वो लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सफलता और मानसिक शांति उन्हें ही मिलती है तो सुबह का उपयोग सही तरीके से कर पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल लोग देर रात तक टीवी, फोन और इंटरनेट की दुनिया में समय निकाल देते हैं। ऐसे लोग धीरे-धीरे भगवान से भी दूर होते चले जाते हैं और अपनी सेहत भी धीरे-धीरे खराब कर लेते हैं।