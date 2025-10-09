tips to stop overthinking by premanand maharaj hindi ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करेंगे ये उपाय, जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़प्रवचनtips to stop overthinking by premanand maharaj hindi

ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करेंगे ये उपाय, जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज?

Premanand Maharaj on Overthinking: वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में ओवरथिंकिंग को लेकर बात की है। उनके हिसाब से ओवरथिंकिंग को धीरे-धीरे कुछ उपायों की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 11:20 AM
share Share
Follow Us on
ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करेंगे ये उपाय, जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज?

आज 10 में से हर दूसरा इंसान ओवरथिंकिंग करता है। भागती-दौड़ती जिंदगी और काम के तनाव से लोग अपने लिए कम वक्त निकाल पाते हैं। बचे-कुचे समय में भी लोग ओवरथिंकिंग करते हैं। ओवरथिंकिंग से ना सिर्फ मन थकताह है बल्कि ये पूरी तरह से सेहत को भी प्रभावित करती है। कई लोग तो इतना ओवरथिंक करते हैं कि वो उनकी नींद पर इसका सीधा-सीधा असर पड़ता है। कुछ लोग इस चीज से निकलना भी चाहते हैं लेकिन दूर नहीं हो पाते हैं। अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान ओवरथिंकिंग से बचने के कई उपाय बताए हैं।

ऐसे दूर करें ओवरथिंकिंग

प्रेमानंद महाराज का कहना है कि अगर मन बार-बार चीजों में उलझ रहा है तो इससे दूर होने के लिए मंत्र जाप ही सबसे अच्छा उपाय है। उनका कहना है कि नियमित रूप से मेडिटेशन और मंत्र जाप के उच्चारण से मन शांत होने लगता है। ऐसे में हर एक नकारात्मक ऊर्जा और सोच खुद से दूर होने लगती है। मन बैचेन होने लगे तो राधा नाम का जाप करना शुरू कर दें। इस नाम के जाप से मन तुरंत शांत हो जाता है। साथ ही इससे आपको सुकून भी खूब मिलेगा। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा है कि अगर परिवार के बीच में रहा जाए तो ओवरथिंकिंग से काफी हद तक दूर हुआ जा सकता है। अपनों के साथ बात करने से ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं और इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं।

शेयर करें मन की बात

प्रेमानंद महाराज ने ये भी बताया कि कभी भी अपने मन की बात को दबाना नहीं चाहिए। परिवार या फिर भरोसेमंद दोस्त के साथ अपने मन की बातें शेयर करने से मन शांत हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। वो हमारे साथ हैं तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम का जाप करने से ओवरथिंकिंग दूर होने लगेगी। भक्ति से मन स्थिर होने लगता है और ऐसे में आप धीरे-धीरे खुद ही नकारात्मक चीजों से दूरी बनाते चले जाएंगे। इसी के साथ प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा कि जब मन भक्ति से खुश होने लगेगा तो जिंदगी की सारी समस्या हमसे दूरी बना लेंगी।