ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करेंगे ये उपाय, जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज?

Premanand Maharaj on Overthinking: वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में ओवरथिंकिंग को लेकर बात की है। उनके हिसाब से ओवरथिंकिंग को धीरे-धीरे कुछ उपायों की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है।

आज 10 में से हर दूसरा इंसान ओवरथिंकिंग करता है। भागती-दौड़ती जिंदगी और काम के तनाव से लोग अपने लिए कम वक्त निकाल पाते हैं। बचे-कुचे समय में भी लोग ओवरथिंकिंग करते हैं। ओवरथिंकिंग से ना सिर्फ मन थकताह है बल्कि ये पूरी तरह से सेहत को भी प्रभावित करती है। कई लोग तो इतना ओवरथिंक करते हैं कि वो उनकी नींद पर इसका सीधा-सीधा असर पड़ता है। कुछ लोग इस चीज से निकलना भी चाहते हैं लेकिन दूर नहीं हो पाते हैं। अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान ओवरथिंकिंग से बचने के कई उपाय बताए हैं।

ऐसे दूर करें ओवरथिंकिंग प्रेमानंद महाराज का कहना है कि अगर मन बार-बार चीजों में उलझ रहा है तो इससे दूर होने के लिए मंत्र जाप ही सबसे अच्छा उपाय है। उनका कहना है कि नियमित रूप से मेडिटेशन और मंत्र जाप के उच्चारण से मन शांत होने लगता है। ऐसे में हर एक नकारात्मक ऊर्जा और सोच खुद से दूर होने लगती है। मन बैचेन होने लगे तो राधा नाम का जाप करना शुरू कर दें। इस नाम के जाप से मन तुरंत शांत हो जाता है। साथ ही इससे आपको सुकून भी खूब मिलेगा। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा है कि अगर परिवार के बीच में रहा जाए तो ओवरथिंकिंग से काफी हद तक दूर हुआ जा सकता है। अपनों के साथ बात करने से ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं और इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं।