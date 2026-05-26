आत्मा का कभी नहीं होता विनाश, आत्म-ज्ञान से दूर होती हैं जीवन की कई परेशानियां
जीवन भी एक संघर्ष है। यहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को वह पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वह अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हो जाता है।
सदियों से यही कहा गया है कि अपने आपको जानो, अपने आपको पहचानो। बाहरी रूप से हम अपने आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आत्मा के बारे में यही माना जाता है कि वह शरीर में एक चैतन्य शक्ति है, जो शरीर को चला रही है। शरीर हड्डी-मांस का एक पिंजड़ा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर मृत हो जाता है। आत्मा अजर-अमर-अविनाशी शक्ति है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यह सारा ज्ञान तो हमारे पास है, फिर जानने के लिए शेष क्या बचा है?
मनुष्य कई बार यह सोचता है कि हमारे जीवन में आत्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्या आत्मज्ञान की या आध्यात्मिकता की इस आधुनिक जीवनशैली में कोई उपयोगिता है? कोई प्राप्ति है? क्या इस ज्ञान से हमारी वर्तमान समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है? मानव अध्यात्म में रुचि तभी लेगा, जब उसे यह निश्चय हो जाएगा कि इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। वास्तव में ‘स्व’ की यथार्थ पहचान अथवा आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सभी उलझनों एवं समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है।
इस संबंध में ‘महाभारत’ का एक प्रसंग है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन विषादग्रस्त होकर अपने शस्त्र छोड़कर भगवान से कहनेे लगे कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। क्या तब उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था? जब भगवान उसके साथ थे और उसकी विजय निश्चित थी, तो क्या उसे भगवान पर भरोसा नहीं था? उस समय भगवान ने उसे कौन-सा ज्ञान दिया, जिससे वह अपने विषाद से मुक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया? भगवान ने सर्वप्रथम उसे आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आत्म निश्चय में स्थित किया। उसे स्वधर्म का परिचय देकर उसकी अनंत शक्ति को उजागर करने की विधि बताई, जिससे वह एक सच्चा कर्मयोगी बनकर हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सके।
जीवन भी एक संघर्ष है। यहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को वह पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वह अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हो जाता है। ऐसी विषादपूर्ण मनःस्थिति के समय यह आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान उसके मन का भय एवं तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है।
दूर होता है तनाव और भय
दुविधा में जकड़ा मानव भी अर्जुन की तरह ‘क्या करूं, क्या न करूं’ के पशोपेश में पड़ जाता है। परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही वह आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वह कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान
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