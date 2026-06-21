Quote of the Day: घर बन जाएगा स्वर्ग और मां लक्ष्मी की होगी विशेष कृपा, बस गांठ बांध लें चाणक्य नीति की ये 3 बातें
Aaj Ka Suvichar 21 June 2026: घर को स्वर्ग बनाने और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए चाणक्य नीति में बताई गईं 3 महत्वपूर्ण बातें अपनाएं। चाणक्य नीति के इन बातों का जीवन में अनुसरण करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी।
सच्चा सुख किसी बड़े महल या ढेर सारी दौलत में नहीं, बल्कि घर के सही संस्कारों और छोटी-छोटी अच्छी आदतों में छिपा होता है। जब घर में सम्मान, प्रेम और सादगी होती है, तो मां लक्ष्मी खुद उस घर में वास करती हैं। आज 21 जून की सुबह का सुविचार हमें याद दिलाता है कि सुखी जीवन के लिए हमें चाणक्य की सिखाई हुई इन सरल बातों को अपनाना चाहिए।
आचार्य चाणक्य प्राचीन भारत के महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से बताया है कि किन गुणों वाले घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। चाणक्य की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
अन्न का सम्मान
चाणक्य नीति में अन्न को बहुत पवित्र माना गया है। उन्होंने कहा है कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अन्न बर्बाद करना, जूठे बर्तन देर तक रखना या किचन में गंदगी छोड़ना माता लक्ष्मी को नाराज करता है। अन्न को देवता का रूप समझकर उसका आदर करना चाहिए। बचा हुआ अन्न पशु-पक्षियों को दें, किचन साफ रखें। इससे घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और समृद्धि बढ़ती है।
पति-पत्नी में प्रेम और सम्मान
चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान वाला घर स्वर्ग के समान होता है। जब घर में पति-पत्नी एक-दूसरे का आदर करते हैं, तो परिवार में शांति, खुशी और एकजुटता बनी रहती है। बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है और पूरे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा न करें, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और माहौल सकारात्मक रहता है।
विद्वानों और ज्ञान का सम्मान
जिस घर में ज्ञानी और विद्वानों का सम्मान होता है, वहां सुख और समृद्धि सदैव बनी रहती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ज्ञान की पूजा करने वाले घर में माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद रहता है। किताबों का आदर करें, विद्वानों की सलाह लें और ज्ञान को महत्व दें। इससे घर का वातावरण सात्विक बनता है, परिवार के सदस्यों को बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं।
चाणक्य नीति का सार
चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सुखी घर बनाने के लिए भौतिक चीजों से ज्यादा संस्कार और अच्छे व्यवहार जरूरी हैं। अन्न का सम्मान, पति-पत्नी में प्रेम और विद्वानों का आदर, ये तीन बातें घर को स्वर्ग बना सकती हैं। जब ये गुण घर में होते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं।
इन बातों को अपनाने का तरीका
रोज अन्न बर्बाद ना करें, बचे हुए अन्न का सही उपयोग करें। पति-पत्नी रोज थोड़ी देर एक-दूसरे से प्रेमपूर्ण बात करें। घर में किताबें रखें, विद्वानों की बात सुनें और ज्ञान का सम्मान करें। ये छोटी-छोटी आदतें जीवन को बदल सकती हैं।
चाणक्य नीति की ये 3 बातें अपनाकर हम ना सिर्फ खुद को, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी बना सकते हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों और सही व्यवहार में है। आज का दिन इन शिक्षाओं को अपनाने का है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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