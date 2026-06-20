Quote of the Day: चाणक्य नीति अनुसार सफलता पाने के लिए गधे से सीखें ये 3 बातें
Chanakya Niti Quote of the Day: फलता पाने के लिए गधे से सीखें ये 3 महत्वपूर्ण बातें - आलस्य छोड़ना, मौसम की चिंता नहीं करना और संतोष रखना। आचार्य चाणक्य की ये सीख जीवन को बदल सकती है। पढ़ें पूरी डिटेल।
सफलता किसी जादू की छड़ी से नहीं मिलती, बल्कि छोटी-छोटी अच्छी आदतों और सही सोच से मिलती है। आज 20 जून 2026 के सुबह का सुविचार हमें याग हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के हर जीव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वह गधा ही क्यों ना हो।
आचार्य चाणक्य राजनीति के महान विद्वान, अर्थशास्त्र के रचयिता और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उनकी नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाणक्य नीति में उन्होंने सफलता पाने के लिए गधे से 3 महत्वपूर्ण गुण सीखने की बात कही है।
चाणक्य नीति का श्लोक है:
सुश्रान्तोऽपि वहेद् भारं शीतोष्णं न पश्यति।
सन्तुष्टश्चरतो नित्यं त्रीणि शिक्षेच्च गर्दभात्॥
इसका अर्थ है - थक जाने पर भी बोझ ढोना, गर्मी-सर्दी की परवाह नहीं करना और संतुष्ट रहना, ये तीन बातें गधे से सीखनी चाहिए।
1. आलस्य से दूरी
चाणक्य कहते हैं कि गधा थक जाने के बाद भी बोझ ढोता रहता है। वह कभी आलस्य नहीं करता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग अच्छे आइडिया सोचते हैं, लेकिन उन्हें शुरू करने में टालमटोल करते रहते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि चाहे कितनी भी थकान हो, काम को टालना नहीं चाहिए। मेहनत करने वाले व्यक्ति को आलस्य कभी सफल नहीं होने देता है।
2. मौसम की चिंता नहीं करना
गधा गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, बिना शिकायत के अपना काम करता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें भी मौसम या परिस्थितियों का बहाना बनाकर काम टालना नहीं चाहिए।
'आज मौसम खराब है', 'आज मन नहीं है', 'कल कर लेंगे' - ये सब बहाने हैं जो हमें सफलता से दूर ले जाते हैं। सच्चा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है और काम करता रहता है।
3. संतोषपूर्ण रहना
गधे का सबसे बड़ा गुण है संतोष। वह जो मिलता है, उसी में संतुष्ट रहकर अपना काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को भी संतोष रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है और कभी संतुष्ट नहीं होता, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। संतोष से ही मानसिक शांति मिलती है और शांति से ही सही फैसले लिए जा सकते हैं।
अच्छी आदतें दिलाएंगी सफलता
चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता के लिए बड़े-बड़े उपायों की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी अच्छी आदतें जीवन बदल सकती हैं। गधे जैसे तीन गुण - मेहनत, परिस्थितियों का सामना करना और संतोष, अगर हम अपनाकर चलें तो जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी।
आज का दिन इन 3 गुणों को अपनाने का है। आलस्य छोड़ें, मौसम या परिस्थिति का बहाना ना बनाएं और जो मिल रहा है, उसी में संतोष रखें। चाणक्य की ये सीख सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही कारगर है। जो व्यक्ति इन तीन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह ना सिर्फ सफल होता है बल्कि सुखी और शांत भी रहता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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