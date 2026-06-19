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Quote of the Day: लाइफटाइम रहना चाहते हैं टेंशन फ्री और खुशहाल, तो गांठ बांध लें चाणक्य नीति की ये 4 बातें

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 19 June 2026: लाइफटाइम टेंशन फ्री और खुशहाल रहना चाहते हैं? तो चाणक्य नीति की ये 4 बातें गांठ बांध लें। अनुशासन, परोपकार, धन संचय और काम-क्रोध पर नियंत्रण से कैसे बने सुखी जीवन, जानिए इस सुविचार में।

Quote of the Day: लाइफटाइम रहना चाहते हैं टेंशन फ्री और खुशहाल, तो गांठ बांध लें चाणक्य नीति की ये 4 बातें

19 जून 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख वह नहीं जो जवानी में मिले, बल्कि वह जो बुढ़ापे में भी बना रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन की नींव जवानी में रखनी होती है। अगर आज हम कुछ अच्छी आदतें अपनाएं, तो कल का बुढ़ापा भी तनावमुक्त और खुशहाल बीतेगा। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि टेंशन फ्री जीवन की शुरुआत आज से ही करनी चाहिए।

आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन के हर पहलू पर गहरा ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ खास आदतें अपनाकर इंसान ना सिर्फ जवानी में सफल होता है, बल्कि बुढ़ापे में भी सम्मान और सुख के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। ये आदतें बहुत ही सहज हैं, लेकिन इनका असर जीवन भर रहता है।

अनुशासन बनाए रखें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, नियमित व्यायाम करता है और सही खान-पान पर ध्यान रखता है, उसे बुढ़ापे में शारीरिक परेशानियां कम होती हैं। अनुशासन से शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। इससे बुढ़ापा भी आनंदमय बन जाता है।

दूसरों की मदद करते रहें

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति दूसरों की मुश्किल में साथ खड़ा होता है, उसे बुढ़ापे में अकेलापन नहीं महसूस होता है। परोपकार करने वाले लोगों को लोग याद रखते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है, तो लोग स्वयं उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार, दूसरों की मदद करना बुढ़ापे का सबसे अच्छा सहारा बन जाता है।

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धन का संचय जरूर करें

चाणक्य नीति में धन संचय को बहुत महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीवन में कमाई के साथ-साथ भविष्य के लिए भी कुछ धन अलग रखना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे सब कुछ खर्च कर देता है, उसे बुढ़ापे में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से धन संचित करने वाला व्यक्ति कभी किसी पर आश्रित नहीं होता है।

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काम और क्रोध पर नियंत्रण रखें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक काम और क्रोध बुढ़ापे को कष्टदायक बना देते हैं। इन पर काबू रखने वाला व्यक्ति जवानी में भी संतुलित जीवन जीता है और बुढ़ापे में भी सम्मान पाता है। योग, ध्यान और संयम से ये भावनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। इससे परिवार और समाज में भी अच्छा संबंध बना रहता है।

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इन बातों को अपनाने का फल

चाणक्य की ये चार बातें अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन भर तनावमुक्त और खुशहाल रह सकता है। ये उपाय ना सिर्फ बुढ़ापे को आसान बनाते हैं, बल्कि पूरे जीवन को सार्थक बना देते हैं। अगर आज से ही इन आदतों को अपनाया जाए, तो कल कोई चिंता नहीं रहेगी।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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