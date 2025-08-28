क्या होता है झूठी कस्में खाने का परिणाम? प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

Premanand Maharaj On Jhoothi Kasamein: कई लोगों को आदत होती है कि वो बात-बात पर कस्में लेने लगते हैं या फिर सामने वाले से देने को कहते हैं। ऐसे में कई बार लोग झूठी कस्में भी खाते हैं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कुछ ऐसा कहा है कि जिसे सुनकर ऐसे लोग हैरान होने वाला हैं।

वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज जहां अपनी बातों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. वहीं बातों-बातों में कई बार वो ऐसी चीजें बता देते हैं जिससे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती ही मिलती है। साथ ही कई सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। हाल ही में एक शख्स ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि जो लोग झूठी कस्में खाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग हर बात पर कसम खिलाने की बात करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग खुद ही किसी भी बात पर कसम खाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है वो हर किसी को जाननी चाहिए।

झूठी कस्में खाने से क्या होता है? प्रेमानंद महाराज ने अपने हाल ही के प्रवचन के दौरान बताया कि आखिर झूठी कस्में खाने से क्या होता है? उनका कहना है कि कसम खाने का मतलब प्रतिज्ञा देना होता है। कसम खाना कोई खेल नहीं है। इसे गंभीर वचन के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना वचन तोड़ता है तो उसके द्वारा किए गए पिछले सारे पुण्य मिट जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से जो लोग बात-बात पर कसम देते या लेते हैं तो ये करना सही नहीं है।