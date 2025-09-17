premanand maharaj on rebirth and shrah pritra paksha in hindi पुनर्जन्म के बाद कैसे मिलता है श्राद्ध का फल? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज
Premanand Maharaj Pravachan: अपने लेटेस्ट प्रवचन में वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने श्राद्ध से जुड़ी बातें की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर किसी का पुनर्जन्म होता है तो उसे श्राद्ध का फल कैसे मिल पाता है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:20 PM
जन्म और मृत्यु को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद आखिर में क्या होता है? क्या हमें आसपास की सारी चीजें महसूस होती हैं? पुनर्जन्म में के बाद क्या होता है। वहीं कुछ लोगों के मन में श्राद्ध को लेकर भी कई सवाल होते हैं। एक ऐसा ही सवाल वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज के सामने आया। उनके हाल ही के प्रवचन के दौरान एक शख्स ने श्राद्ध से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछा जो अक्सर लोगों के मन में आता है।

पुनर्जन्म में कैसे मिलता है फल?

इस शख्स का पूछना था कि अगर लोगों को पुनर्जन्म हो जाता है तो हम जो श्राद्ध करते हैं उसका फल कैसे मिलेगा। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि श्राद और तर्पण हमेशा उसी आत्मा के पास जाता है जिसके लिए इसका संकल्प लिया जाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आत्मा जिस रूप में जहां भी हो, उस तक श्राद्ध का पुण्य आसानी से पहुंच जाता है। सच्चे मन से संकल्प लेने और श्रद्धा-शक्ति भाव से श्राद्ध का फल आत्मा को जरूर मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म में श्राद्ध एक परपंरा ही नहीं बल्कि ये पितरों के प्रति आस्था और सम्मान को भी दर्शाता है।

क्यों करवाते हैं श्राद्ध?

अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि आखिर श्राद्ध क्यों करवाते हैं? बता दें कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए पिंडदान करवाया जाता है। इस दौरान अन्न जल अर्पण और तर्पण भी करते हैं। वहीं कुछ लोग ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। श्राद्ध इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर त्याग देने वाली आत्मा की नई यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध की वजह से पितरों को सुकून मिलता है और वो परिवार को अपना आशीर्वाद भी देते हैं।