ऐसे लोगों की भक्ति होती है व्यर्थ, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

प्रेमानंद महाराज अपने एक प्रवचन में उन लोगों के बारे में बात की है जो हमेशा छल-कपट में लिपटे रहते हैं और लोगों को नीचा दिखाते हैं।। उनका कहना है कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है और उनके पाप कभी भी खत्म नहीं होते हैं।

हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी के सार हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही हमारी जिंदगी का अध्याय लिखे जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि बुरे कर्म करने के बाद मंदिर में मत्था टेक लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही लोगों की सबसे बड़ी भूल है। अब वृंदानन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने भी इस पर चर्चा की है। अपने हाल ही के प्रवचन में प्रेमानंद महाराज ने इस बारे में अपनी राय सामने रखी है। उनका कहना है कि जो लोग छल-कपट में उलझे होते हैं, उनकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होती है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की भक्ति बेकार चली जाती है।

बर्बाद होती है ऐसे लोगों की भक्ति प्रेमानंद महाराज के अनुसार इंसान में लोलुक्ता वृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोलुक्ता वृत्ति का मतलब होता है जिन लोगों में चोरी, छल-कपट, लालच और हिंसा जैसी चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में इस चीज का भाव होता है, उनके पास कभी भी धन नहीं रुकता है और ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे ही सच्ची भक्ति मिलती है और ऐसे इंसान की हर पुकार भगवान सुनता है। इसी के साथ प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कभी कोई अपमान करें तो पलटकर उसके जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। किसी का अपमान करने वाले व्यक्ति का पतन एक दिन निश्चित है। ऐसे में विषम से विषम परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहिए।