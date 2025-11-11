भगवान हमारी बातों को सुनते हैं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

संक्षेप: Premanand Maharaj Latest: हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब देते हुए वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने अपने अनुभवों को भी शेयर किया है।

एक सनातनी पूजा-पाठ करने को अपना धर्म मानता है। वहीं इस दौरान कई लोग भगवान को मन ही मन अपनी दुख समस्या बताते हैं। तो वहीं कुछ अपनी जिंदगी में होने वाले हर एक क्षण का आभार प्रकट करते हैं। तमाम लोग भगवान से इस तरह बात करते हैं कि जैसे कि कोई दोस्त हमारी बातें सुनता है लेकिन क्या वाकई में भगवान तक हमारी बातें पहुंचती हैं? क्या भगवान हमारी बातों को सुनते हैं? ऐसे सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने इस पर अपनी राय रखी है। एक श्रद्धालु के पूछे जाने पर प्रेमानंद महाराज ने अपने अनुभवों को भी साझा किया है।

सेकंड में होता है काम प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपको बताए आज तक की बात...सेकंड में बात सुनी गई है...सेकंड में...मिनट नहीं। सिर्फ सेकंड में क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान के सिवा कोई है नहीं। तो हम मिनट की बात नहीं कहते हैं। सेकंड में बात सुनी गई है। आर्थ भाव होकर जैसे ही कनेक्शन हुआ, वैसे ही परिणाम भी दिखाई दिया। परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे ही निकल गई।

प्रेमानंद ने बताई अपनी कहानी एक श्रद्धालु के कहने पर प्रेमानंद महाराज ने अपनी कहानी भी बताई। उन्होंने कहा हम जा रहे थे गंगा के किनारे...दलदल ही था और ऊपर पपड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे थे। मस्ती से छड़ी घुमाते हुए...चिंतन करते हुए...। बड़ा सुंदर सा जीवन था गंगा के किनारे। अचानक से आवाज आई ऐ...आगे दलदल है। हमने आसपास देखा तो कोई नहीं था। हमने सोचा कि कानों में आवाजें कैसी आई? जैसे ही छड़ी मारी तो पूरी अंदर चली गई। ऊपर पपड़ी थी और नीचे दलदल। अब बताओ वहां फंस जाते तो। ऐसे एक नहीं कइयों बार हुआ है।