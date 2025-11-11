Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़प्रवचनpremanand maharaj latest pravachan kya bhagwan hamari baat sunte hain
भगवान हमारी बातों को सुनते हैं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

भगवान हमारी बातों को सुनते हैं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

संक्षेप: Premanand Maharaj Latest: हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब देते हुए वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने अपने अनुभवों को भी शेयर किया है। 

Tue, 11 Nov 2025 03:58 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक सनातनी पूजा-पाठ करने को अपना धर्म मानता है। वहीं इस दौरान कई लोग भगवान को मन ही मन अपनी दुख समस्या बताते हैं। तो वहीं कुछ अपनी जिंदगी में होने वाले हर एक क्षण का आभार प्रकट करते हैं। तमाम लोग भगवान से इस तरह बात करते हैं कि जैसे कि कोई दोस्त हमारी बातें सुनता है लेकिन क्या वाकई में भगवान तक हमारी बातें पहुंचती हैं? क्या भगवान हमारी बातों को सुनते हैं? ऐसे सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने इस पर अपनी राय रखी है। एक श्रद्धालु के पूछे जाने पर प्रेमानंद महाराज ने अपने अनुभवों को भी साझा किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेकंड में होता है काम

प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपको बताए आज तक की बात...सेकंड में बात सुनी गई है...सेकंड में...मिनट नहीं। सिर्फ सेकंड में क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान के सिवा कोई है नहीं। तो हम मिनट की बात नहीं कहते हैं। सेकंड में बात सुनी गई है। आर्थ भाव होकर जैसे ही कनेक्शन हुआ, वैसे ही परिणाम भी दिखाई दिया। परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे ही निकल गई।

प्रेमानंद ने बताई अपनी कहानी

एक श्रद्धालु के कहने पर प्रेमानंद महाराज ने अपनी कहानी भी बताई। उन्होंने कहा हम जा रहे थे गंगा के किनारे...दलदल ही था और ऊपर पपड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे थे। मस्ती से छड़ी घुमाते हुए...चिंतन करते हुए...। बड़ा सुंदर सा जीवन था गंगा के किनारे। अचानक से आवाज आई ऐ...आगे दलदल है। हमने आसपास देखा तो कोई नहीं था। हमने सोचा कि कानों में आवाजें कैसी आई? जैसे ही छड़ी मारी तो पूरी अंदर चली गई। ऊपर पपड़ी थी और नीचे दलदल। अब बताओ वहां फंस जाते तो। ऐसे एक नहीं कइयों बार हुआ है।

भगवान सुनते हैं हर एक बात

प्रेमानंद महाराज ने इस प्रवचन में आगे बताया कि उन्हें महसूस होता है कि भगवान कहीं आसपास ही हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि भगवान हमारी एक-एक बात सुनते हैं। हमारे पास है। हमारे साथ है। अगर ऐसा अनुभव ना हो तो हम बाबा जी लोग जिएंगे कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी ही जी रहे हैं। भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है और उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को हमने भगवान के हाथों मिटते देखा है।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Premanand Ji Maharaj swami premanand maharaj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने