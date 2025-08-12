सोलह कलाओं से पूर्ण हैं श्री कृष्ण, चित्त मन से करना चाहिए ध्यान

श्रीकृष्ण को सोलह कला पूर्ण कहा जाता है। उनके देह से नीले रंग की रोशन निकलती है। उनके ऐसे स्वरूप की अगर धारणा का अभ्यास किया जाए तो इंसान जीवन और मृत्यु से परे हो जाता है। वहीं असली राह गीता दिखाएगी तो इसे पढ़ने से इंसान को परमगति की प्राप्ति होती है।

कृष्ण का अर्थ है, जो आकर्षित करता है, इसलिए सारी सृष्टि ही कृष्ण की ओर आकर्षित होती है। सृष्टि के सभी रूप कृष्ण में समाए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण सोलह कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुष हैं। जीव और ईश्वर दोनों ही रूपों में ये हमारे साथ हैं। यह बोध होते ही ज्ञान होने लगता है कि सारी सृष्टि ही कृष्णमय है। कृष्ण के नाम का अर्थ है- चैतन्य। कृष्ण का मतलब है, जो आकर्षित करता है। कृष्ण का अर्थ है- चुंबकीय शक्ति रखनेवाला। प्यारे मनमोहन श्रीकृष्ण को जो कोई एक बार देख ले, तो फिर वह बस उन्हीं का हो जाता है। फिर वह उन्हें कभी छोड़ नहीं सकता।

सारी सृष्टि ही कृष्णमय वेदांत कहता है कि ब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न, निमित्त, उपादान कारण है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। निमित्त मतलब, जैसे घड़ा बनाने के लिए लगने वाले साधन- कुम्हार, चक्का, डंडा इत्यादि। मिट्टी घड़े का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। ऐसे ही परमेश्वर इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। यह सारा जगत उसी से है और उसी का है। गुलाब में वही मुस्कराता है। पत्तों में हरियाली उसी की है। आकाश में नीलापन उसी का है। समुद्र में गहराई उसी की है। मिश्री में मिठास उसी की है। धरती में उर्वरा शक्ति भी उसी की है, इसलिए श्रीकृष्ण की वंदना में जगत की भी वंदना हो जाती है या ऐसा कहें कि जगत की वंदना में श्रीकृष्ण की ही वंदना हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्रीकृष्ण उपादान भी हैं और निमित्त भी हैं, तो फिर एक ही रूप में वह इतने खूबसूरत कैसे हो गए? बाकी सारे रूप इतने सुंदर क्यों नहीं हैं?

सोलह कलाओं से पूर्ण सूर्य की रोशनी सब ओर बराबर प्रकाश देती है, पर वही सूर्य की रोशनी जब मैग्निफाइंग ग्लास में से गुजरती है, तो आग लगा देती है। सीधे बदन पर आनेवाली सूर्य की किरणें तो आग नहीं लगाती हैं, परंतु वही ब्रह्म चैतन्य माया के विशिष्ट सत्वगुण से जब निकलता है और उसमें भी जब वह एक मानव देहधारी होकर आता है, तो यह मैग्निफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। सारी सुंदरता, कोमलता, बुद्धि, विलास, नृत्य, गीत, खेल, शरारत, बंधुत्व, प्रेमी भाव, गुरुत्व, स्वामित्व, सखा भाव उसमें आ जाता है। सारे गुण विशेष रूप से उसमें आ जाते हैं। सब गुण दोगुना होकर सुंदरता से प्रकट हो जाते हैं।

श्रीकृष्ण को हम सोलह कला पूर्ण कहते हैं। उनके नेत्र ऐसे हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियां। उनके पूरे शरीर से-जैसे नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। जिसने बहुत साधना और धारणा के द्वारा अपनी इंद्रियों को उच्च स्तर पर पहुंचाया है, वह इस ऊर्जा को नेत्रों से देख सकता है। आकाश गहरा है, तो नीला दिखता है। समुद्र गहरा है, तो नीला दिखता है। ऐसे ही श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व भी बहुत गहरा और बहुत ओजस्वी है, इसलिए उनकी देह से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है। उनके कमल-पत्र जैसे नेत्र, कंठ में विराजमान वनमाला, देह से प्रकाशित होनेवाली नीली प्रभा, घुंघराले बाल, कान के बड़े-बड़े कुंडल, पांव में रुनझुन करती हुई पायल, पीतांबर, कलाई में सुशोभित हो रहे रत्नजड़ित कड़े, आंखों की वह अद्भुत चमक, सौम्य और सुहास्य वदन। उनके ऐसे स्वरूप की धारणा करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए पहले अपने मन को खाली करिए। मन खाली होगा सुमिरन से। देखिए, निर्गुण ब्रह्म की खबर भी तो तब होती है, जब सगुण ब्रह्म को देखते हो।

राह दिखाती गीता श्रीकृष्ण के जीवन का मौलिक ज्ञान प्राप्त करना हो, तो श्रीमद्भागवत का अध्ययन करना चाहिए। श्रीकृष्ण का दिया ज्ञान-उपदेश लेने के लिए भगवद्गीता के पास जाना पड़ेगा। अर्जुन का मोह-शोक तभी खत्म हुआ, जब उसने भगवान के मुख से गीता का उपदेश सुना। यही ज्ञान की महिमा है। उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेने से जीव की परमगति होती है। इस परमगति को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जन्म-मृत्यु के चक्र में वापिस नहीं आता। एक बार ज्ञानी होने के बाद, वह फिर कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। एक बार ज्ञाननिष्ठ बन गया तो बन गया। अपने परमधाम की प्राप्ति जिसको हो जाए, वह फिर कभी दीन-हीन अज्ञानी नहीं होता है।

इस अद्वैत वेदांत ज्ञान का गूढ़ उपदेश गीता देती है। इसका एक-एक श्लोक मन के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश लाता है। अगर इस पूर्ण ब्रह्म की बात समझ नहीं आती, तो कोई बात नहीं। फिर तुम वेदांत से थोड़ा हटकर अभी भक्ति में डूब जाओ। भक्ति करने के लिए भी कुछ तो आधार चाहिए। यह आधार है कि मन में प्रेम को पोषित करना, मन में सत्व गुण, अहिंसा, क्षमा, दया, मैत्री भाव को पोषित करना।

सुंदर चित्त से प्रभु का ध्यान करना चित्त को सुंदर करके सुंदर प्रभु का ध्यान करना। अगर श्रीकृष्ण का स्वरूप समझ में नहीं आता, तो मन में उनका रूप ही ले आएं। रूप की समझ नहीं आ रही है, तो फिर सेवा करें। मन मैला मत होने दें। मन को सुंदर रखें, शुद्ध रखें। मन सदा सुमिरन करता रहे। प्रेम का रंग लगते-लगते लग जाएगा। लहर पानी से उठती है और पानी में मिट जाती है। उसके उठने और मिटने को जन्म और मृत्यु कह सकते हैं क्या? एक पानी ही सर्वत्र समाया है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। श्रीकृष्ण के रूप से प्रेम करो और श्रीकृष्ण के स्वरूप को जान लो। दोनों में चुनाव मत करो। दोनों में समा जाओ।