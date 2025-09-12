how to celebrate birthday in simple way according to premanand maharaj केक और गुब्बारों के बिना जन्मदिन? प्रेमानंद महाराज ने बताया सेलिब्रेशन का सही तरीका
Premanand Maharaj Latest Pravachan: जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में अपने प्रवचन में इस बात का जिक्र किया है कि आखिर जन्मदिन को सिंपल तरीके से कैसा मनाया जा सकता है। उन्होंने जन्मदिन मनाने का सही तरीका समझाने की कोशिश की है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:22 AM
जन्मदिन किसी भी शख्स की जिंदगी का खास दिन होता है। कोई इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करता है तो किसी को इस दिन शांति से अपनी पसंद की चीजों को एन्जॉय करने का मन होता है। हर कोई अपने खास अंदाज में इस दिन को यादगार बनाता है। किसी को बर्थडे पर लैविश पार्टी देनी पसंद होती है तो वहीं कई लोग इस दिन एनजीओ में जाकर लोगों की मदद करते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बर्थडे को सेलिब्रेट करने का एक्चुअल में सही तरीका क्या है? वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में इस बात को लेकर चर्चा की है।

बर्डे पर केक जरूरी?

100 में से 80 प्रतिशत लोगों को लगेगा कि बिना केक कैसा बर्थडे? हाल ही में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज ने पूछा कि बर्थडे का आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसे किस तरह से मनाना चाहिए? इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमें तो जन्मदिन एक शोक की तरह ही लगता है। जिंदगी से एक दिन और चला जाता है। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पास कितने घंटे और दिन बचे हैं। जन्मदिन के दिन भगवान को याद करना चाहिए। भजन-कीर्तन करना चाहिए। हो सके तो संतों की सेवा करें। प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा कि जन्मदिन वाले दिन गौसेवा करना सबसे पुण्य है।

मन को करना चाहिए साफ

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा है कि जब हम ये चीजें करते हैं तो इससे हमारा मन साफ होता है। इससे हमें समझ आता है कि जिंदगी में सिर्फ अच्छा काम ही करना है। पाप से किसी भी हाल में दूर रहना है। दूसरो की भलाई के लिए खूब काम करना है। उन्होंने इसी बात को अलग अंदाज में भी समझाया। उन्होंने कहा कि अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपये हैं और उसमें से 10 हजार कम हो गए तो क्या आप खुश होंगे? नहीं ना?

बर्थडे पर लेना चाहिए ये प्रण

प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि हमारी जिंदगी की एक निश्चित सीमा है। उसमें से जब 1 साल कम हो जाए तो हमें सोचना चाहिए कि अगले साल को और कैसे खूबसूरत बनाया जाए? हमें ये सोचना चाहिए कि अब जितना भी समय बचा है, उसमें जिंदगी को सही दिशा की ओर ले जाना है ताकि जब आखिरी वक्त आए तो दिल में किसी तरह का कोई मलाल ना हो।