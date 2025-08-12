असली में शिवजी दिखते हैं ऐसे? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज
Shiv Ji Real Avtaar: प्रेमानंद महाराज ने भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि शिव जी असली में कैसे दिखते हैं? उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि आखिर शिवजी का असली स्वरूप कैसा है?
सकारात्मक ऊर्जा के धनी और ज्ञान का अपार भंडार लिए वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज जी आए दिन लोगों को अपना प्रवचन सुनाते हैं। इस दौरान वह लोगों को सही मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। वहीं उनसे बात करते हुए लोग कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी चल रहे होते हैं। एक दफा एक शख्स ने प्रेमानंद महाराज से पूछ लिया कि उन्होंने तो भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए हैं तो बताइए कैसे दिखते हैं वो। इस पर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने एक-एक करके भगवान शिव के स्वरूप का इतनी खूबसूरती से वर्णन किया कि सोचकर ही किसी का भी मन खुश हो जाए।
ऐसे दिखते हैं भगवान शिव
भक्त के सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जब बेटे को देख लेते हैं तो बाप का अनुमान लग जाता है। वो तो कर्पूर गौरम हैं। उनकी जटा बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी तो काफी छोटी है। हम उन्हीं के बच्चे, शरणागत और दास हैं। आगे प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान शिव जैसे दिखते हैं उसका जिक्र करने के लिए हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। उनके सुंदर, सौम्य और अद्भुत रूप का वर्णन कर पाना मुश्किल है।
सुंदरता के समुद्र हैं शिव जी
प्रेमानंद महाराज ने आगे बताया कि शिवजी बेहद ही सुंदर हैं। वो सुंदरता के समुद्र हैं। भगवान शिवजी का जो रौद्र रूप हैं, ठीक वैसा ही उनका सुंदर रूप भी है। आगे उन्होंने कहा कर्पूर गौरम करुणावतारं यानी कि साक्षात शिवजी इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के लिए जुबान पर कोई ऐसा शब्द नहीं है। शब्दकोश में जितने शब्द हैं वो सब प्राकृतिक होते हैं। वो चिदानंद होते हैं। चिदानंद को कभी प्राकृतिक कोष में नहीं बदला जा सकता है। प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा कि शिवजी मनमोहक और आनंदमय है। उनको देखकर मन नाच पड़ता है। अगर इस चीज का अनुभव करना है तो नाम जप करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।