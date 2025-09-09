गाड़ी पर भगवान का नाम लिखवाना कितना सही? जाने क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

कई लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी के आगे या पीछे भगवान का नाम लिखवा देते हैं। ओनर की भगवान में आस्था हो सकती है लेकिन क्या ऐसा करवाना सही है? जानिए प्रेमानंद महाराज ने इस पर क्या कहा है? साथ ये भी जानिए क्या गाड़ी के डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति को रखना सही है?

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ अपना अलग महत्व तो है ही। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के नामों को अपने से करीब रखना चाहते हैं। बात की जाए गाड़ी की तो लोग डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति लगाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग भगवान की तस्वीर को टांगना भी पसंद करते हैं। कुछ गाड़ियों में आपने बाहर की ओर भगवान का नाम भी लिखा हुआ देखा होगा। इस पर वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में राय दी है। नीचे विस्तार से समझिए कि उनके हिसाब से गाड़ियों में इस तरह से भगवान का नाम लिखवाना सही होता है या नहीं? साथ ही जानिए क्या गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्ति लगाना सही है?

गाड़ी में भगवान का नाम लिखना कितना सही? हमारे यहां तो देखो कितने सुंदर भाव है। अगर कोई नई साइकिल भी लाता है तो उसकी पूजा करता है। गाड़ी भी लाते हैं तो उसकी भी...भगवत भाव होता है। यही हमारे धर्म की मानता है कि वो जड़ से जड़ में भी भगवत भाव ले आता है, उसकी पूजा करता है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि हम इस भाव को निषेध करते हैं कि गाड़ी में भगवान का नाम लिख देना। मान लो आपने राम लिख दिया, राधा लिख दिया या फिर कृष्ण लिख दिया। फिर पानी पड़ा और वो पैरों के नीचे आता है। ये नहीं करना चाहिए।