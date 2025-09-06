गणपति विसर्जन में आज भूलकर भी ना करें ये गलती, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज?

Ganpati Visharjan 2025: कई लोग दस दिवसीय पर्व के बीच में ही गणपति का विसर्जन कर चुके हैं। वहीं आज मेन विसर्जन का दिन है। ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने गणपति की मूर्ति के विसर्जन का सही तरीका बताया है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि आखिर विसर्जन के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए?

आज यानी कि 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व है। हर साल इसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। साथ ही आज गणपति बप्पा के विसर्जन का भी दिन है। दस दिन तक बप्पा की सेवा-सत्कार करने के बाद उनकी विदाई करने में आंखें नम हो ही जाती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को परम पूज्य भगवान कहा जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी की तरह ही विसर्जन की पूजा में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने गणपति विसर्जन को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिसका पालन किया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि बप्पा की विदाई कैसे नहीं करनी चाहिए।