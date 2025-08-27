गणेश चतुर्थी: विघ्नेश्वर कहलाते हैं बप्पा, ऐसे हुआ था जन्म

Ganesh Chaturthi 2025: आज गणेश चतुर्थी है। इसे बुद्धिमता, नई शुरुआत और समृद्धि के साथ-साथ आस्था का पर्व कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह से भगवान गणेश का जन्म हुआ और वो किस तरह से अपने जादू से कठिनाइयों को सफलता की सीढ़िया बना देते हैं।

हर साल, जब मानसून के बादल छंटते हैं और हवा नई उम्मीद से भर जाती है, तो लाखों लोग गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारी करते हैं। यह भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है, जो बुद्धि, विद्या के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले गणपति के सम्मान में मनाया जाता है। फिर भी, इस त्योहार की रस्मों और मीठे पकवानों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो पौराणिक कथाओं से परे है और बुद्धिमत्ता, रूपांतरण और सृजन की शक्ति का गहरा प्रतीक है।

यह कहानी महान तपस्वी और योगी शिव से शुरू होती है, जो अपनी पत्नी पार्वती को छोड़कर लंबे समय के लिए चले जाते थे। अकेलेपन और ममता की लालसा से प्रेरित होकर, पार्वती ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने अपने शरीर से चंदन के लेप को इकट्ठा किया, जिसमें उनकी त्वचा के अंश भी थे, और उसमें मिट्टी मिलाकर एक बच्चे का आकार दिया। उस आकृति में उन्होंने प्राण फूंक दिए।

वर्षों बाद, जब शिव लौटे, तो उन्होंने एक बालक को अपनी मां की निजता की रक्षा करते हुए पाया। दोनों ने एक-दूसरे को नहीं पहचाना, और क्रोध में, शिव ने बच्चे का सिर काट दिया। पार्वती का दुख और क्रोध बहुत अधिक था, और इस त्रासदी को ठीक करने के लिए, शिव ने बालक के सिर को अपने गणों के मुखिया के सिर से बदल दिया। ये गण विचित्र, दूसरी दुनिया के प्राणी थे जो उनके साथ रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन गणों के अंग बिना हड्डियों के थे और उनका रूप मनुष्यों जैसा नहीं था, इस चीज ने कलाकारों को गणेश को हाथी के सिर के साथ चित्रित करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन फिर भी हर मंत्र में, भक्ति की हर अभिव्यक्ति में, उन्हें गणपति कहा जाता है, गजपति नहीं।

इस प्रकार पार्वती की जीवनदायिनी शक्ति से गणेश का जन्म हुआ। शिव के गण के सिर के साथ जुड़कर, जो बुद्धिमत्ता और चेतना का प्रतीक है। गणेश संतुलित बुद्धिमत्ता के अवतार हैं और सभी बाधाओं का नाश करने वाले हैं।

गणेश को विघ्नेश्वर, यानी बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जादुई रूप से कठिनाइयों को मिटा देते हैं। उनकी असली शिक्षा अधिक गहरी है: जब हम बुद्धिमत्ता, संतुलन और स्पष्टता विकसित करते हैं, तो बाधाएं अपने आप विलीन हो जाती हैं। वे रुकावटें नहीं रहतीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ियां बन जाती हैं। यहां बुद्धिमत्ता का अर्थ चालाकी या हेरफेर नहीं है, बल्कि अस्तित्व के साथ तालमेल है — एक आंतरिक संतुलन जो हमें जीवन में, अंदर और बाहर, आसानी से आगे बढ़ने देता है।

यह समझ गणेश चतुर्थी के दौरान जीवंत हो उठती है। कई दिनों तक, भक्त गणेश की मूर्तियाँ बनाते हैं, भोजन और संगीत से पूजा करते हैं, और भक्ति के साथ उत्सव मनाते हैं। त्योहार का समापन मूर्ति को जल में विसर्जित करने के साथ होता है। मूर्ति निर्माण पार्वती के सृजन के कार्य को दर्शाता है, जबकि इसका विसर्जन शिव के विनाश और नवीनीकरण के रूपांतरणकारी कार्य का संकेत करता है। ये दोनों मिलकर बुद्धिमत्ता के उसी चक्र का प्रतीक हैं — एक रूप को अस्तित्व में लाना, उसके माध्यम से सीखना, और फिर उसे मुक्त कर देना।

गणेश चतुर्थी के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता कभी सख्त या स्वामित्वपरक नहीं होती, बल्कि स्वयं जीवन की तरह तरल और बंधनमुक्त होती है, जो लगातार निर्माण और विलय करता रहता है। मूर्ति बनाने और फिर उसे विसर्जित करने की प्रथा, अस्तित्व के तरल स्वभाव को स्वीकार करने का एक सांस्कृतिक तरीका है — न कि रूपों से आँख मूँदकर चिपके रहना है, बल्कि उनके गुणों को अपनाना और फिर उन्हें जाने देना है।

अंतत, गणेश चतुर्थी आकार से निराकार की ओर बढ़ने का उत्सव है। सच्ची बुद्धिमत्ता जानकारी का संग्रह या दुनियादारी की होशियारी नहीं है। यह अस्तित्व के साथ तालमेल में जीने, बिना किसी रुकावट के बहने, बाधाओं को विकास में बदलने, और सीमाओं से परे विस्तार करने की क्षमता है।

तो, जब आप इस जीवंत उत्सव में भाग लें, तो मोदक का आनंद लें, मिट्टी की मूर्तियों की कलाकारी को सराहें, और गणपति के गहरे संदेश पर विचार करें। ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित करना जो बाधाओं को मिटा दे, एकता का जश्न मनाए, और जीवन के नाजुक संतुलन का सम्मान करे।

यह गणेश चतुर्थी आपमें उस असीम बुद्धिमत्ता और सृजन के संतुलन को जगाए। शुभकामनाएँ और आशीर्वाद।