दशहरा 2025: रावण की पूजा करना सही या गलत? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

Dusshera 2025: आज देश में लगभग हर जगह दशहरा मनाया जाएगा। इस दौरान रावण के साथ-साथ मेघनाद और कुंभकरण का पुतला दहन होगा। वहीं कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रावण पूजा होती है। अब प्रेमानंद महाराज ने भी इस पर अपनी राय दी है कि रावण पूजा सही है या फिर गलत?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 03:43 PM
हिंदू धर्म में कई ऐसे त्योहार हैं जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। जब-जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब-तब इसका खात्मा करने भगवान अलग-अलग रूप में आएं। आज 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में दशहरा मनाया जाएगा। त्रेता युग में भगवान राम ने अंहकार की मूरत रावण का खात्मा करके धर्म को संकट से बचाया था। हर साल इसी जीत का जश्न दशहरा के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो रावण को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। ठीक वैसे ही रावण को लेकर अलग-अलग विचार भी हैं। कोई कहता है कि रावण राक्षस था, तो वहीं कई लोग उसे परम ज्ञानी बोलते हैं। इसी तरह कई रावण की पूजा भी होती है। इस बारे में हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने भी बात की।

शिवभक्त था रावण

दरअसल प्रवचन के दौरान एक शख्स ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि क्या रावण की पूजा करना सही है या फिर गलत? बता दें कि हमारे देश में ही कई जगहों पर दशहरा वाले दिन शोक मनाया जाता है। इन जगहों पर रावण को पूजा जाता है। यहां की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहणर के तौर पर ले लेते हैं राजस्थान के जोधपुर को। यहां के कुछ ब्रह्माण जोकि मुदगिल हैं, वो रावण के वंशज हैं। ये लोग राणव को पूजते है। ऐसे में ये सवाल उठना सही है कि आखिर रावण की पूजा करना सही होता या गलत। प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल के जवाब में कहा कि रावण का ज्ञान और शिवभक्ति वाला साइड प्रेरणा से भरपूर है। इस वजह से उसके स्तोत्र और ग्रंथों से शिक्षा लेना सही है। उसके अंहकार और खराब कर्मों की वजह से वह पूजनीय नहीं है। अगर कोई रावण को भगवान समझकर पूजा करें तो ये सही नहीं है। रावण ने भगवान राम का विराेध किया था। अगर कोई रावण के परम ज्ञानी और शिवभक्ति वाले रूप का सम्मान करता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है।

इन लोगों का पूजा करना है सही

प्रेमानंद महाराज ने आगे ये भी कहा कि अगर रावण के वंशज उसकी पूजा करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। किसी भी व्यक्ति की इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रावण के शिष्य भी उसकी पूजा करते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में भगवान राम की पूजा होती है और इसी का प्रचनल है और रावण अपने दैत्य भाव और दुष्ट प्रवृत्ति की वजह से नकारात्मक भूमिका में है।