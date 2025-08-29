daily temple visit is not necessary according to premanand maharaj mandir roj jana chahie ki nahin रोज मंदिर जाना जरूरी है या नहीं? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़प्रवचनdaily temple visit is not necessary according to premanand maharaj mandir roj jana chahie ki nahin

रोज मंदिर जाना जरूरी है या नहीं? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

Premanand Maharaj Pravachan: कई लोगों को लगता है कि मंदिर रोज ना जा पाना पाप है। प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान बताया है कि मंदिर रोज जाना जरूरी है या नहीं? उन्होंने इस सवाल का जवाब बड़े ही प्यार से दिया। उनका जवाब किसी के भी दिल को छू लेगा।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:37 PM
share Share
Follow Us on
रोज मंदिर जाना जरूरी है या नहीं? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

लोग धर्म और कर्म की खूब बातें करते हैं लेकिन बस कुछ ही लोग इसके सही अर्थ को समझ पाते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हुए मिल जाएंगे कि रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं इस वजह से उन्हें अंदर ही अंदर बुरा लगता है। कुछ लोग इसे पाप की श्रेणी में भी ले जाते हैं। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या मंदिर रोज जाना जरूरी है? इस सवाल का जवाब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने भी दिया है। उनका जवाब इतना प्यारा है कि कि ये किसी के भी दिल को छू लेगा।

मंदिर हर दिन जाना जरूरी?

एक शख्स के पूछने पर प्रेमानंद महाराज ने बताया कि क्या मंदिर रोज जाना जरूरी होता है या नहीं? उनके जवाब को सुनकर कई लोगों के डाउट क्लियर होंगे। उन्होंने कहा कि, जब आपका मन साफ होता है, आप किसी के लिए भी बुरा भाव ना रखें। ना किसी का दिल दुखाएं। ऐसे में घर पर रहकर भी भगवान के करीब रहा जा सकता है। जो लोग मंदिर जाते हैं और बाहर आते ही गलत काम करने लगते हैं तो ऐसे लोगों के लिए वहां जाना तो किसी भी काम काम का नहीं है।

मन का साफ होना जरूरी

प्रेमानंद महाराज ने आगे ये भी कहा कि मन का मंदिर हो जाना ही जरूरी है। अगर मन साफ नहीं है तो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें या मंदिरों के चक्कर काट लें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। असली पूजा तभी होती है जब इंसान अंदर से साफ होता है। उसका मन साफ होता है। साथ ही वो किसी का भी बुरा ना चाहे।

जो ना जा पाएं मंदिर

प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा कि कई लोग रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उन लोगों को खुद को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। घर पर रहकर ही अगर माता-पिता या किसी बड़े-बुजुर्ग की सेवा की जाए तो इसे भी मंदिर जाने के बराबर ही मानना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा कि भगवान सिर्फ मंदिरों में ही नहीं रहते हैं बल्कि वो हमारे आसपास भी होते हैं।