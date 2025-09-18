पूजा के दौरान मिले ये 4 संकेत तो ना करें नजरअंदाज, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

Premanand Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज ने एक प्रवचन के दौरान बताया है कि भगवान अपनी ओर से संकेत कैसे देते हैं? पूजा-पाठ के दौरान हर किसी की मनोकामना होती है कि भगवान उन्हें सुन लें। ऐसे में से जानना दिलचस्प है कि आखिर भगवान सब सुन रहे हैं तो वो किस तरह के संकेत देते हैं?

हमारी संस्कृति में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। माना जाता है कि सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही हर किसी के मन में ये सवाल आता है ना कि भगवान हमारी सुनते भी है या नहीं? अगर वो सुनते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान इन्हीं संकेतों को लेकर बात की है। उनके हिसाब से भगवान की ओर से कई संकेत मिलते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन संकेतों के जरिए वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि वो आसपास ही हैं और हमें किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन और समर्पण भाव से पूजा करता है तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका संकेत कभी-कभी पूजा में जलाए गए दीए से मिलता है। अगर दिए की लौ अचानक से ऊपर की ओर उठने लगे तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। वहीं लोगों को लगता है कि पूजा-पाठ के दौरान आंखों से आंसू बहना किसी व्यक्ति के दुख और कमजोरी की निशानी है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए भगवान का हाथ उनके सिर पर है।