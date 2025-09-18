bhagwan ke sanket kaise milte hain premanand maharaj पूजा के दौरान मिले ये 4 संकेत तो ना करें नजरअंदाज, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़प्रवचनbhagwan ke sanket kaise milte hain premanand maharaj

पूजा के दौरान मिले ये 4 संकेत तो ना करें नजरअंदाज, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

Premanand Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज ने एक प्रवचन के दौरान बताया है कि भगवान अपनी ओर से संकेत कैसे देते हैं? पूजा-पाठ के दौरान हर किसी की मनोकामना होती है कि भगवान उन्हें सुन लें। ऐसे में से जानना दिलचस्प है कि आखिर भगवान सब सुन रहे हैं तो वो किस तरह के संकेत देते हैं?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:11 AM
share Share
Follow Us on
पूजा के दौरान मिले ये 4 संकेत तो ना करें नजरअंदाज, जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

हमारी संस्कृति में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। माना जाता है कि सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही हर किसी के मन में ये सवाल आता है ना कि भगवान हमारी सुनते भी है या नहीं? अगर वो सुनते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान इन्हीं संकेतों को लेकर बात की है। उनके हिसाब से भगवान की ओर से कई संकेत मिलते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन संकेतों के जरिए वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि वो आसपास ही हैं और हमें किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन और समर्पण भाव से पूजा करता है तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका संकेत कभी-कभी पूजा में जलाए गए दीए से मिलता है। अगर दिए की लौ अचानक से ऊपर की ओर उठने लगे तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। वहीं लोगों को लगता है कि पूजा-पाठ के दौरान आंखों से आंसू बहना किसी व्यक्ति के दुख और कमजोरी की निशानी है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए भगवान का हाथ उनके सिर पर है।

प्रेमानंद महाराज ने आगे बताया कि अगर देवी-देवता की तस्वीर या प्रतिमा से कोई फूल नीचे गिरता है तो ये शुभ है। इस संकेत के जरिए भगवान सीधे तौर पर अपना आशीर्वाद देते हैं। वहीं अगर पूजा के दौरान अचानक ही घर में मेहमान आ जाते हैं तो समझिए भगवान ने बता दिया है कि वो आपके साथ हैं और किसी भी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे भी अतिथि को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। ऐसे में जब भी ये संकेत मिले तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।