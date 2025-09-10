नाप जप से मिट जाते हैं बुरे कर्म? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज
Premanand Maharaj on Bad Karma: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने बुरे कर्मों पर बात की है। अपने नए प्रवचन के दौरान उन्होंने बताया है कि क्या नाम जप करने मात्र से ही बुरे कर्म से छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं?
बुरे और अच्छे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। आपने भी कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि इसके कर्म ही इसे ले डुबेंगे। दरअसल हर एक कर्म का फल यही इसी जिंदगी में भोगना है लेकिन क्या बुरे कर्म को कभी पूजा-पाठ या नाम जप से खत्म किया जा सकता है? इसका जवाब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने दे दिया दिया है। एक भक्त के पूछे जाने पर प्रेमानंद महाराज ने तीन तरह के कर्मों के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने समझाया कि नाम जप से कौन-कौन से बुरे कर्म खत्म किए जा सकते हैं और किन कर्माें का फल हमें किसी भी हालत में भुगतना ही पड़ता है।
क्या मिट सकते हैं बुरे कर्म?
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जप से बुरे कर्म तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म। जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं। वो भोगना पड़ेगा। इस शरीर की रचना के वक्त जो प्रारब्ध बन गया है, वो भोगना ही पड़ेगा। वो नहीं काटा जा सकता है। बड़े-बड़े संतों को भी वो भोगना पड़ता है। अब अगर हम इतना डटकर नाम जप करें तो पहले जो वर्तमान की जो गलतियां हुई हमारी इस जन्म में वो पवित्र हो जाए। फिर पूर्व जन्मों का जो संचित यानी गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें तो हम निष्पात हो जाएंगे। भोग बड़ा कार्य है। इसलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए एक-एक कदम सावधानी से नाम जप करते हुए तब वो निष्पात हो जाता है। निष्पात होना बहुत कठिन है क्योंकि जबसे सृष्टि हुई तबसे हमारा हिसाब-किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता को हम भगवान को प्राप्त गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे। इतना बड़ा पाप नष्ट होगा तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते-बैठते, चलते-फिरते राधा राधा राधा राधा....नाम जप करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा।
तीन प्रकार के कर्म
प्रेमानंद महाराज ने आगे प्रारब्ध का भी मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमाण जोकि वर्तमान में किया जा रहा है। इसके दो प्रकार होते हैं एक पाप और दूसरा पुण्य। संचित कर्म वो होता है जहां पर करोड़ों जन्मों के सारे पाप और पुण्य एकत्रित होते हैं। उस संचित कर्म से इस मानव देह के बनने के समय जो पाप और पुण्य निकाले गए हैं वो होंगे ही होंगे।
